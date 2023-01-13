Неужели грядут перемены? Арендодатели снижают арендную плату

«Более гибкое отношение арендодателей к арендаторам и ценовые уступки означают более низкий доход, но во многих случаях это явно лучшая стратегия. Худший сценарий для арендодателя — поставить арендатора в ситуацию, когда последний просто перестанет платить квартплату и коммунальные услуги, потому что его дохода будет недостаточно».

Полезно: как правильно оформить снижение арендной платы

Советует юрист Rendin Лиа Сихт.

• Соглашение о снижении арендной платы должно быть оформлено в письменной форме в виде приложения к договору аренды.

• Дополнительный документ должен содержать либо номер основного договора, либо ссылку на договор (например, договор аренды между А и Б, заключенный на дату Х).

• Закон не предполагает конкретной формы такого соглашения, поэтому в свободной форме можно написать, что стороны договорились о конкретной дате, с которой арендная плата будет уменьшена на определенную сумму или процент.

• Если снижение арендной платы носит временный характер, необходимо указать срок действия снижения.