Если в новом году рост цен продолжился почти во всех сферах нашей жизни, то цены на съемное жилье двигаются в несколько ином направлении. В течение последнего месяца все больше арендодателей снижают арендную плату в среднем на 50 евро.
Неужели рядут перемены? Арендодатели снижают арендную плату
В прошлом году на рынке съемного жилья аренды наблюдался рост цен, что особенно ощущалось в летний период. Опрос, проведенный осенью среди арендодателей и маклеров, также показал, что половина квартировладельцев уже повысила арендную плату или планирует это сделать в течение 2022 года (опрос Norstat и Rendin, сентябрь-октябрь 2022 года).
«Однако сейчас, в последние 50 дней, арендодатели стали интересоваться, как правильно оформить снижение месячной арендной платы», — говорит Ален Аун, генеральный директор и соучредитель платформы безопасных договоров аренды Rendin.
Аун поясняет, что на основании данных пользователей, которые уже подготовили дополнение к договору аренды на платформе Rendin, можно сказать, что в среднем арендная плата снижается на 50 евро. «Почти 20% из них составили дополнение к временно действующему договору, которым некоторые арендодатели пытаются компенсировать арендатору дорогой отопительный период. Подавляющее большинство, 80% арендодателей, высказались за бессрочный договор, то есть сниженная арендная плата будет действовать в течение неопределенного срока».
Он добавляет, что среди снижающих арендную плату нет людей, которые подписали договор аренды несколько лет назад и не повысили арендную плату в пиковый сезон прошлого года. Иными словами, в целом цены на аренду по-прежнему находятся на более высоком уровне, чем, например, три года назад.
К счастью, многие собственники имеют хороший долгосрочный опыт взаимоотношений с арендаторами и понимают, что надежный и порядочный арендатор более ценен, чем получение чуть более высокого дохода от сдачи квартиры внаем. «Например, отражение очень резкого увеличения Euribor в арендной плате один к одному — это не то, с чем арендаторы могут мириться, поскольку другие ежемесячные расходы по-прежнему значительно выше, чем даже год назад», — предупреждает руководитель Rendin.
«Более гибкое отношение арендодателей к арендаторам и ценовые уступки означают более низкий доход, но во многих случаях это явно лучшая стратегия. Худший сценарий для арендодателя — поставить арендатора в ситуацию, когда последний просто перестанет платить квартплату и коммунальные услуги, потому что его дохода будет недостаточно».
Полезно: как правильно оформить снижение арендной платы
Советует юрист Rendin Лиа Сихт.
• Соглашение о снижении арендной платы должно быть оформлено в письменной форме в виде приложения к договору аренды.
• Дополнительный документ должен содержать либо номер основного договора, либо ссылку на договор (например, договор аренды между А и Б, заключенный на дату Х).
• Закон не предполагает конкретной формы такого соглашения, поэтому в свободной форме можно написать, что стороны договорились о конкретной дате, с которой арендная плата будет уменьшена на определенную сумму или процент.
• Если снижение арендной платы носит временный характер, необходимо указать срок действия снижения.