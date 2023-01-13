Месси может уйти вслед за Роналду в чемпионат Саудовской Аравии. Но к конкуренту

После прибытия Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию и его недавнего подписания контракта с «Аль-Насром» следующей целью Саудовской Аравии является Лео Месси. Цель саудовского государства — открыться миру, увеличить приток туристов к своим границам, и страна пытается сделать это с помощью спорта. Последняя ставка - футбол. И цель – заявка не проведение чемпионата мира в 2030 году.

Но для начала нужно повысить заметность своей лиги на футбольной арене, это планируется сделать с помощью двух больших звезд: Криштиану Роналду, который уже играет в Аравии, и Лео Месси, которого собираются соблазнить привлекательным предложением. По информации источника, клуб готов обеспечить звездному футболисту доход в размере 300 миллионов долларов в год.

Ранее "Аль-Наср" подписал португальского форварда Криштиану Роналду, который будет зарабатывать рекордные 200 миллионов долларов в год.