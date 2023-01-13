Operail продает дочернее предприятие и уходит с рынка грузоперевозок Финляндии.

Заключенный в последние дни предыдущего года договор купли-продажи вступит в силу после одобрения финскими властями. После этого начнется переходный период, в течение которого Operail передаст деятельность предприятия полностью новому собственнику. Изменений в повседневной работе Operail Finland и для персонала в связи со сменой собственника не планируется.

У Operail Finland девять мощных магистральных локомотива Wabtec Powerhaul, один построенный в Эстонии маневровый локомотив C30-MF и свыше сорока работников. По словам руководителя концерна Operail Рауля Тоомсалу, новый собственник получит себе значительный объем грузоперевозок и работающее предприятие с высоким потенциалом прибыльности, которым хорошо управляли. «Мы желаем ему успеха и роста железнодорожных грузоперевозок!» – добавил Тоомсалу.

Operail начало грузоперевозки в Финляндии два года назад, в конце 2020 года.

Исполнявший в течение всего периода деятельности роль исполнительного директора Operail Finland Илкка Сеппянен добавил, что благодаря Operail в Финляндии активизировался рынок железнодорожных грузоперевозок: «Мы были и есть предприятие, предлагающее серьезную конкуренцию на железной дороге Финляндии».

«Для Operail работа со своим предприятием в Финляндии дала бесценный опыт, возможность сочетать наилучшие знания и практики с рынка разных стран, – сказал Тоомсалу, подытожив время работы в Финляндии. – Мы получили возможность обучать финских работников в Эстонии, и эстонские работники могли ознакомиться с ведением дел в Финляндии».