Навка – о состоянии здоровья Костомарова: нужно молиться и верить в лучшее!

Во вторник, 10 января, стало известно, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее его перевели в центр в Коммунарке. Несмотря на то, что Костомаров находится на ЭКМО и подключен к аппарату ИВЛ, его состояние остается стабильно тяжелым. При этом в новогодние праздники Костомаров выступал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», которое проходило в том числе и на открытом воздухе.