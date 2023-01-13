Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка выразила поддержку своему партнеру по дуэту, Роману Костомарову, который находится в больнице в тяжелом состоянии, пишет «Чемпионат».
Навка – о состоянии здоровья Костомарова: нужно молиться и верить в лучшее!
Навка – о состоянии здоровья Костомарова: нужно молиться и верить в лучшее!
Во вторник, 10 января, стало известно, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее его перевели в центр в Коммунарке. Несмотря на то, что Костомаров находится на ЭКМО и подключен к аппарату ИВЛ, его состояние остается стабильно тяжелым. При этом в новогодние праздники Костомаров выступал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», которое проходило в том числе и на открытом воздухе.
«Состояние Романа тяжелое. Врачи делают все возможное! Надеемся и молимся, что сильный организм Романа победит эту болезнь. Верим, что все-таки все будет нормально. Нужно молиться и верить в лучшее!» — сказала Навка.
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