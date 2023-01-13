Эксперт: инфляция ослабевает, но не спешите радоваться

По словам Козе, ралли на основных мировых фондовых рынках в конце года не оправдалось, поскольку инвесторы настороженно отнеслись к сообщениям о денежно-кредитной политике ведущих центральных банков. «В декабре основное внимание было уделено инфляции и ходу мыслей центробанков», – сказал Козе.

Центральный банк США на декабрьском заседании вновь повысил процентные ставки, на этот раз на 0,5 процентного пункта. Европейский центральный банк сделал то же самое. Финансовые рынки снизились после того, как глава Европейского центрального банка Кристин Лагард выразила намерение повысить процентные ставки еще на 0,5 процентного пункта на следующем заседании 2 февраля, намекнув на такую же возможность на последующих заседаниях. «Для некоторых инвесторов, конечно, такой жесткий тон стал неожиданностью и привел к коррекции европейских активов, подтолкнув процентные ставки к росту», – сказал Козе.

По словам Козе, положительным знаком является то, что показатели инфляции в развитых странах, которые оказывают большое влияние на мировую экономику, имеют тенденцию к снижению. Однако, несмотря на долгожданное ослабление ценовой инфляции, поведение рынка в ближайшей перспективе может оставаться неустойчивым.

«Учитывая, что некоторые макроэкономические показатели все еще не указывают на значительную слабость экономики, вполне вероятно, что некоторые инвесторы будут рассматривать позитивные макроэкономические новости как негативные для рынка, поскольку они могут побудить центральные банки к дальнейшим мерам по ужесточению денежно-кредитной политики в начале года», ­– пояснил Козе.

Однако, по словам Козе, возможно, самый большой сюрприз в декабре преподнес Банк Японии (BOJ), который объявил о решении расширить диапазон доходности, допустимый для государственных 10-летних облигаций при проведении денежно-кредитной политики, полностью запутав инвесторов.