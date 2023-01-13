Раненные в Украине литовские добровольцы оплачивают лечение из собственного кармана

На войне в Украине побывали десятки литовских добровольцев, некоторые были ранены на фронте. Однако по возвращении домой бойцы обнаружили, что лечение и реабилитацию им придется оплачивать самостоятельно. Источники в Киеве, на которые ссылается литовская телекомпания LRT, утверждают, что Вильнюс не готов помогать своим людям.