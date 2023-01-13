На войне в Украине побывали десятки литовских добровольцев, некоторые были ранены на фронте. Однако по возвращении домой бойцы обнаружили, что лечение и реабилитацию им придется оплачивать самостоятельно. Источники в Киеве, на которые ссылается литовская телекомпания LRT, утверждают, что Вильнюс не готов помогать своим людям.
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Раненные в Украине литовские добровольцы оплачивают лечение из собственного кармана
Раненные в Украине литовские добровольцы оплачивают лечение из собственного кармана
«Украина предоставляет документы на украинском языке, в которых четко указаны ваши травмы и оказанная вам помощь. Но никому нет дела до этих бумаг в Литве», – сказал раненый в Украине доброволец, которого LRT назвал Мантасом.
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