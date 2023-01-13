Домам попечения помогут справиться с высокими ценами на энергоносители

По словам министра Рийсало, плата за место в попечительских учреждениях с каждым годом увеличивается, и, к сожалению, нынешний рост цен тоже оказывает свое влияние. «Государство поддержало бытовых потребителей энергии, и сейчас, во время зимнего отопительного периода, мы окажем такую же поддержку постояльцам домов общего и специального ухода и их родственникам, чтобы помочь им справиться с ростом цен», – сказала Рийсало.

«Реформа системы социального ухода вступит в силу в июле. Она поможет всем людям с установленной потребностью в уходе – в будущем они смогут оплачивать свой взнос и из средней пенсии. Люди же, получающие более низкую пенсию, при необходимости получат дополнительную поддержку», – сказала Рийсало.