«Разговаривали со мной, как будто я воровка со стажем»: клиентка Maxima шокирована поведением охраны

Жительница Таллинна оказалась в крайне неприятной ситуации. Ничего не подозревающая Анна вместе со своей матерью отправилась за покупками в Maxima в Хааберсти. После успешной оплаты товаров к ней подошли охранники и попросили пройти в служебное помещение, где ее обвинили в произошедшей ранее предполагаемой краже. По словам Анны, она столкнулась с хамским отношением со стороны охраны. Охранная фирма и Maxima утверждают, что все было корректно и в рамках правил.