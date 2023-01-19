Чт, 19.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

«Разговаривали со мной, как будто я воровка со стажем»: клиентка Maxima шокирована поведением охраны

, Репортер-редактор
«Разговаривали со мной, как будто я воровка со стажем»: клиентка Maxima шокирована поведением охраны
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Охранник. Фото иллюстративное.
Охранник. Фото иллюстративное. Фото: Wavebreakmedia ltd / PantherMedia / Wavebreakmedia ltd

Жительница Таллинна оказалась в крайне неприятной ситуации. Ничего не подозревающая Анна вместе со своей матерью отправилась за покупками в Maxima в Хааберсти. После успешной оплаты товаров к ней подошли охранники и попросили пройти в служебное помещение, где ее обвинили в произошедшей ранее предполагаемой краже. По словам Анны, она столкнулась с хамским отношением со стороны охраны. Охранная фирма и Maxima утверждают, что все было корректно и в рамках правил.

В начале января Анна пошла в магазин в Maxima XXX на Эхитаяте-теэ 148, оплатила продукты в кассе самообслуживания и спокойно поехала домой.

Во вторник, 10 января, вместе с мамой она поехала в этот же магазин. Анна рассказала, что они, как обычно, набрали товаров, оплатили их на кассе, но, неожиданно для Анны, после завершения оплаты к ней подошли два охранника и попросили пройти с ними в служебное помещение, не объясняя причины. Анна согласилась, а ее мама, пенсионерка, осталась ждать дочь за дверью.

Ключевые слова
Наверх