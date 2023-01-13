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Помогите найти: 52-летний житель Эстонии ушел из дома, не заперев дверь, и пропал

Rus.Postimees
Помогите найти: 52-летний житель Эстонии ушел из дома, не заперев дверь, и пропал
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Вахур.
Вахур. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит содействия в установлении местонахождения 52-летнего Вахура, которого последний раз видели 8 января в его квартире на улице Уус в Валга.

К настоящему моменту Вахур уже неделю не появлялся дома, и есть обоснованные опасения, что с ним не все в порядке. Уходя из дома, он не закрыл дверь на замок, что является необычным. Ранее он так надолго не покидал свое жилище.

Обычно Вахур передвигается между Валга и Валка, но не исключены и другие районы. Полиция проверила больницы и другие места, чтобы найти потерявшегося человека, но безрезультатно. Сбор информации о его местонахождении продолжается.

Если кто-то видел Вахура после 8 января, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.

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