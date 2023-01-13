Полиция просит содействия в установлении местонахождения 52-летнего Вахура, которого последний раз видели 8 января в его квартире на улице Уус в Валга.
Помогите найти: 52-летний житель Эстонии ушел из дома, не заперев дверь, и пропал
Помогите найти: 52-летний житель Эстонии ушел из дома, не заперев дверь, и пропал
К настоящему моменту Вахур уже неделю не появлялся дома, и есть обоснованные опасения, что с ним не все в порядке. Уходя из дома, он не закрыл дверь на замок, что является необычным. Ранее он так надолго не покидал свое жилище.
Обычно Вахур передвигается между Валга и Валка, но не исключены и другие районы. Полиция проверила больницы и другие места, чтобы найти потерявшегося человека, но безрезультатно. Сбор информации о его местонахождении продолжается.
Если кто-то видел Вахура после 8 января, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.