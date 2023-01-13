Прервавших гонку Дакар эстонцев доставили в лагерь вертолетом

Мяннама и Лепик на своей Toyota Hilux неплохо начали 274-километровую гонку в песках «Пустой четверти», заняв позицию в первой двадцатке. Однако в середине испытания было потеряно много времени – в дюнах машина гонщиков опрокинулась на крышу. В этот раз автомобиль не смог совершить оборот и встать на колеса, пошло время, чтобы его перевернуть.

К сожалению, это была не единственная неудача. Перед предпоследним контрольным пунктом экипажу пришлось остановиться из-за поломки коробки передач. Пришлось ждать грузовик с запчастями, идущий сзади. К сожалению, по первоначальной информации, эта машина застряла в песке и поскольку начало темнеть, надежд на продолжение ралли было мало.

Рано утром организаторы доставили эстонцев в лагерь на вертолете, а это означало, что их Дакар окончен. Теперь встала отдельная задача – вернуть застрявшую в пустыне машину.

У Тоомаса Трийса и Марта Меэру (Can-Am Maverick X3) тоже выдался сложный день. В начале гонки они ехали в первой десятке в своем классе. Но скорость уменьшилась как раз там же, где застряли Мяннама и Лепик. У машины Трийса и Меэру сломалась опора переднего колеса, но, к счастью, поломку починили, и они завершили гонку на 32-м месте в своем классе. В классе Т4 они после этого заезда занимают 13-е место

Лидерами в своем классе являются Рокас Бациуска и Ориол Видал Монтьяно, которым эстонцы проигрывают 5:46,15.