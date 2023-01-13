Силы обороны Эстонии: назначив нового командующего российской группировкой в Украине, Путин повышает ставки

11 января министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу произвел перестановки в командном составе так называемой специальной военной операции, - напоминает Генеральный штаб Сил обороны. Командующим объединенной группировкой назначили начальника Генерального штаба вооруженных сил генерала армии Валерия Герасимова, а его заместителями командующего военно-космическими силами (ВКС) генерала армии Сергея Суровикина (командовал объединенными силами с октября прошлого года), начальника сухопутных сил генерала армии Олега Салюкова и заместителя начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Алексея Кима.

Однако эти изменения не обязательно означают, что прежний командир генерал Суровикин не справился с управлением войсками. Под его руководством российские войска вышли из Херсона, а линия фронта была стабилизирована.

Назначение самого высокопоставленного офицера ВС РФ на пост командующего объединенной группировкой говорит о повышении ставок и решимости Путина в достижении своих целей, считают представители Сил обороны Эстонии. Должность начальника Генштаба позволяет задействовать генералу Герасимову любые ресурсы ВС РФ. Одной из целей 2023 года является выход на административные границы Луганской и Донецкой областей.

На этой неделе ВС РФ сосредоточили усилия на штурме Соледара с целью охвата гарнизона Бахмута с севера с дальнейшим перерезанием линий снабжения украинских сил. Бахмут, Северск, Славянска и Краматорск являются важными узлами коммуникаций, захват которых необходим для достижения контроля над севером Донецкой области.