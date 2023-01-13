Почему взлетели цены на туалетную бумагу?

Например, в Эстонии одна из самых продаваемых туалетных бумаг ZEWA Deluxe за год подорожала почти на 50 процентов. Эта туалетная бумага часто продается в рамках кампаний различных торговых сетей, но и в спецпредложениях цены подскочили, в зависимости от магазина, с прежних 24-25 центов за рулон до 34-36 центов, или примерно на 44 процента. Однако обычная цена товара, в зависимости от размера упаковки, местами выросла уже на 60 центов.

Аналогичная проблема наблюдается также в Финляндии, где производится несколько продаваемых в Эстонии туалетных бумаг, таких как Serla, Lotus и Lambi. По оценке сети розничной торговли Kesko, за последние шесть месяцев в Финляндии цена выросла на 30 процентов, пишет Ilta-Sanomat.

В настоящее время Serla и Lotus Embo стоят на полках финских магазинов, в зависимости от упаковки, 40-60 центов за рулон, а Lambi – чуть менее 70 центов.

Подорожание туалетной бумаги и даже возможный ее дефицит прогнозировали в Финляндии еще в августе. В то время крупный производитель санитарно-гигиенической бумаги Metsä Tissue объявил о приостановке производства.

«Цены на производство санитарно-гигиенической бумаги выросли из-за увеличения стоимости материалов и производства, – говорит менеджер по рынкам стран Северной Европы Яни Силланпяя. – Осенью предприятию пришлось на несколько дней остановить производство на своих заводах в Жилина в Словакии и Кройцау в Германии».