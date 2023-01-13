Посол России в Эстонии утверждает, что неизвестные атакуют автомобили дипмиссии, а полиция не может найти нападавших.
Для подписчиков
«Поцарапано пятнадцать машин». Посол России заявил о нападениях на автотранспорт посольства в Таллинне
«Поцарапано пятнадцать машин». Посол России заявил о нападениях на автотранспорт посольства в Таллинне
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Эстонии Владимир Липаев заявил о серии нападений на автомобили российских дипломатов. По его словам, хулиганы царапают машины, а полиция не может этих хулиганов найти.
Ключевые слова
- криминал
- полиция
- посол россии
- посол
- нападение
- посольство
- дипломатия
- посольство россии
- хулиганы
- нападения
- рейнсалу
- дипломат
- хулиганство
- посольство рф
- российские дипломаты
- российский дипломат
- хулиган
- посольства
- дипломаты
- департамент полиции и погранохраны
- департамент полиции
- дипломатические отношения
- Мария Захарова
- Владимир Липаев