«Поцарапано пятнадцать машин». Посол России заявил о нападениях на автотранспорт посольства в Таллинне

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Эстонии Владимир Липаев заявил о серии нападений на автомобили российских дипломатов. По его словам, хулиганы царапают машины, а полиция не может этих хулиганов найти.

«Доходит до откровенно хулиганских действий. Недавно проходила кампания по причинению ущерба нашему автотранспорту, поцарапано то ли 15, то ли 16 машин. Причем, естественно, никто из виновников найден не был. Сейчас кампания прекратилась, но, я так понимаю, страховые компании вмешались, им надоело выплачивать ущерб», - цитируют Липаева в пятницу 13 января российские СМИ.