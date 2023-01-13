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«Поцарапано пятнадцать машин». Посол России заявил о нападениях на автотранспорт посольства в Таллинне

rus.postimees.ee
«Поцарапано пятнадцать машин». Посол России заявил о нападениях на автотранспорт посольства в Таллинне
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Посол России в Эстонии Владимир Липаев.
Посол России в Эстонии Владимир Липаев. Фото: Madis Veltman

Посол России в Эстонии утверждает, что неизвестные атакуют автомобили дипмиссии, а полиция не может найти нападавших.

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Эстонии Владимир Липаев заявил о серии нападений на автомобили российских дипломатов. По его словам, хулиганы царапают машины, а полиция не может этих хулиганов найти.

«Доходит до откровенно хулиганских действий. Недавно проходила кампания по причинению ущерба нашему автотранспорту, поцарапано то ли 15, то ли 16 машин. Причем, естественно, никто из виновников найден не был. Сейчас кампания прекратилась, но, я так понимаю, страховые компании вмешались, им надоело выплачивать ущерб», - цитируют Липаева в пятницу 13 января российские СМИ.

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