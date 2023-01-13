Суд отправил за решетку совратителя маленьких девочек

Суд признал Андро Коппеля виновным в действиях сексуального характера против воли несовершеннолетней, вступлении в половую связь с несовершеннолетней, просмотре детской порнографии, сексуальном искушении несовершеннолетней и покупке секса у несовершеннолетней.

Суд приговорил Коппеля к шести годам лишения свободы за совершенные преступления. Поскольку суд рассматривал уголовное дело в упрощенном порядке, срок наказания будет снижен на треть, и Коппелю придется провести в тюрьме четыре года. Началом отбывания наказания считается 7 июля прошлого года, когда Коппель был задержан, а затем арестован с разрешения суда. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Согласно обвинительному заключению, Коппель сознательно ощупывал ребенка младше 10 лет через одежду, в области груди и между ног, а также засовывал пальцы во влагалище. Кроме того, в 2018 году мужчина не менее трех раз в видеозвонке наблюдал девочку младше 18 лет в порнографической ситуации, а в 2019 году неоднократно сексуально соблазнял девочку младше 14 лет, общаясь с ней в интернете на сексуальные темы.

Также он совершил половой акт с девочкой моложе 18 лет, за что дал ей пачку сигарет. Мужчина предлагал сигареты и алкоголь и другим несовершеннолетним в обмен на акт сексуального характера. Поскольку девочки отказались, эти деяния остались лишь попыткой.

40-летний Андро Коппель раньше собирал модели автомобилей. У этого человека в общей сложности десять судимостей, связанных с несовершеннолетними. «Если бы меня освободили, я бы больше не совершал подобных действий», – говорил Коппель во время предварительного слушания.