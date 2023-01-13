Пт, 13.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Суд отправил за решетку совратителя маленьких девочек

rus.postimees.ee
Суд отправил за решетку совратителя маленьких девочек
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Андро Коппель отправится в тюрьму на четыре года.
Андро Коппель отправится в тюрьму на четыре года. Фото: Pilt kohtust

Пярнуский уездный суд в четверг приговорил к четырем годам лишения свободы мужчину, который на протяжении нескольких лет совершал преступления различного сексуального содержания в отношении несовершеннолетних девочек на Сааремаа.

Суд признал Андро Коппеля виновным в действиях сексуального характера против воли несовершеннолетней, вступлении в половую связь с несовершеннолетней, просмотре детской порнографии, сексуальном искушении несовершеннолетней и покупке секса у несовершеннолетней.

Суд приговорил Коппеля к шести годам лишения свободы за совершенные преступления. Поскольку суд рассматривал уголовное дело в упрощенном порядке, срок наказания будет снижен на треть, и Коппелю придется провести в тюрьме четыре года. Началом отбывания наказания считается 7 июля прошлого года, когда Коппель был задержан, а затем арестован с разрешения суда. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Согласно обвинительному заключению, Коппель сознательно ощупывал ребенка младше 10 лет через одежду, в области груди и между ног, а также засовывал пальцы во влагалище. Кроме того, в 2018 году мужчина не менее трех раз в видеозвонке наблюдал девочку младше 18 лет в порнографической ситуации, а в 2019 году неоднократно сексуально соблазнял девочку младше 14 лет, общаясь с ней в интернете на сексуальные темы.

Также он совершил половой акт с девочкой моложе 18 лет, за что дал ей пачку сигарет. Мужчина предлагал сигареты и алкоголь и другим несовершеннолетним в обмен на акт сексуального характера. Поскольку девочки отказались, эти деяния остались лишь попыткой.

40-летний Андро Коппель раньше собирал модели автомобилей. У этого человека в общей сложности десять судимостей, связанных с несовершеннолетними. «Если бы меня освободили, я бы больше не совершал подобных действий», – говорил Коппель во время предварительного слушания.

Maanus Masing / Saarte Hääl/ Elu24 kollaaž

Ключевые слова
Наверх