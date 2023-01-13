На сегодняшний день десять депутатов Верховной Рады Украины лишились мандата, шесть из них - лидеры бывшей парламентской фракции «Оппозиционной платформы - За життя», заявил Давид Арахамия, глава депутатской фракции «Слуга народа».
Уже десять депутатов Верховной Рады, поддерживающих Россию, остались без мандата
«Верховную Раду очищают от сторонников Путина. На сегодняшний день десять депутатов лишились своих мандатов. Шесть из "Оппозиционной платформы" и еще четыре - из их политической орбиты», - написал он в Telegram после сегодняшней парламентской сессии.
Арахамия отметил, что таких людей будет еще больше, как с юридической, так и с конституционной точки зрения.
«Это займет больше времени, чем нам самим хотелось бы. В то же время, это не дает коллаборационистам возможности на обжалование», - подчеркнул депутат верхней палаты.
Верховная Рада приняла решение о лишении мандатов Андрея Деркача, Виктора Медведчука, Тараса Козака и Рената Кузьмина, депутатов бывшей фракции «Оппозиционная платформа», в связи с законом о лишении их украинского гражданства.
Народный депутат без фракции Андрей Аксенов также был лишен мандата на основании собственного заявления.
Ранее Верховная Рада лишила мандатов Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского. Кроме того, Совет поддержал досрочное прекращение мандатов депутатов Юлии Левочкиной, Ильи Кривого и Вадима Новинского.