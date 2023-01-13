Уже десять депутатов Верховной Рады, поддерживающих Россию, остались без мандата

«Верховную Раду очищают от сторонников Путина. На сегодняшний день десять депутатов лишились своих мандатов. Шесть из "Оппозиционной платформы" и еще четыре - из их политической орбиты», - написал он в Telegram после сегодняшней парламентской сессии.

Арахамия отметил, что таких людей будет еще больше, как с юридической, так и с конституционной точки зрения.

«Это займет больше времени, чем нам самим хотелось бы. В то же время, это не дает коллаборационистам возможности на обжалование», - подчеркнул депутат верхней палаты.

Верховная Рада приняла решение о лишении мандатов Андрея Деркача, Виктора Медведчука, Тараса Козака и Рената Кузьмина, депутатов бывшей фракции «Оппозиционная платформа», в связи с законом о лишении их украинского гражданства.

Народный депутат без фракции Андрей Аксенов также был лишен мандата на основании собственного заявления.