Страны Европейского cоюза и Шенгенской зоны в 2022 году столкнулись с «беспрецедентным давлением» на внешних границах блока, при том, что количество выявленных незаконных пересечений границ достигло уровня 2016 года, как свидетельствуют данные пограничного агентства ЕС Frontex.
«Беспрецедентное давление»: количество нелегальных мигрантов в ЕС пугает
Около 330 000 незаконных пересечений границы было отмечено в прошлом году. Это на 64% больше, чем в 2021-м, согласно данным, опубликованным Frontex в пятницу 13 январе.
В заявлении Frontex говорится, что уже второй год подряд наблюдается «резкий рост» нелегальных пересечений границы вслед за относительно низким уровнем в 2020 году, связанным с пандемией.
Наиболее часто использовался западно-балканский маршрут, на долю которого пришлось 45% всех нелегальных пересечений границы (145.600) в направлении стран Евросоюза. Эта цифра отражает рост числа нелегалов на 136% за последний год.
Наибольшее число выявленных случаев приходится на граждан Сирии, Афганистана и Турции, хотя также были зарегистрированы граждане других стран, которые ранее не использовали этот маршрут: тунисцы, индийцы и бурундийцы.
Маршрут по Центральному Средиземноморью был вторым наиболее часто используемым маршрутом, здесь выявлено 102.529 незаконных въездов в ЕС, на 51% больше, чем в 2021 году.
Однако на некоторых маршрутах наблюдалось снижение. Пересечения через западноафриканский маршрут (15.462), западное Средиземноморье (14.582) и восточную сухопутную границу (6.127) снизились на 31%, 21% и 25% соответственно.
«В прошлом году страны ЕС и страны, входящие в Шенгенскую зону, столкнулись с беспрецедентными проблемами на своих внешних границах. Они варьировались от миграции с подачи властей Беларуси, начиная с 2021 года, до последствий вторжения России в Украину в феврале 2022 года», - говорится в заявлении Frontex.
«Последнее вызвало рекордное число беженцев, прибывших в Европейский cоюз. Эти события, наряду с неуклонно растущим числом нелегальных пересечений границы, демонстрируют необходимость сильной и эффективной европейской пограничной и береговой охраны с Frontex в качестве надежного помощника государств-членов», - указывается в заявлении.
🆕 Situation at 🇪🇺 external borders in 2022:— Frontex (@Frontex) January 13, 2023
🔶 Around 330 000 irregular border crossings in 12 months
🔶 64% increase from the previous year
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Новый пакт о миграции и убежище, предложенный Еврокомиссией в сентябре 2020 года, всё ещё находится на стадии обсуждения между 27 странами ЕС.
Среди основных положений нового пакта - механизм «добровольной и временной» солидарности, который позволит избавиться от обязательных квот на приём переселенцев, что многие столицы рассматривают как фактор разжигания политической розни в обществе.
За лето был достигнут «значительный прогресс», заявила Еврокомиссия, но Швеция, которая согласно ротации 1 января стала председателем Совета ЕС, вряд ли сыграет активную роль по поиску консенсуса в течение следующих шести месяцев. Новое правое правительство страны опирается на поддержку антииммигрантской, крайне правой партии «Шведские демократы».
Однако резкий рост числа прибывающих в ЕС в этом году заставил Комиссию представить так называемые планы действий для конкретных маршрутов, в том числе для путей, проходящих через Центральное Средиземноморье и Западные Балканы.
План для маршрута через Западные Балканы предусматривает, что сотрудники Frontex впервые будут размещены на границах стран, не входящих в ЕС. Он также включает в себя обмен информацией о визах между странами Западных Балкан и Евросоюзом, чтобы гарантировать, что иностранцы, прибывающие на Западные Балканы без виз, не пересекали затем границу ЕС.
Большинство стран Западных Балкан стремятся вступить в ЕС и в настоящее время имеют безвизовые соглашения с блоком. Зато с внешними соседями приходится соблюдать осторожность. Сербия, например, прекратила безвизовый режим с Тунисом и Бурунди в конце прошлого (2022-о) года под давлением ЕС и дала понять, что собирается сделать то же самое с другими странами, включая Индию, въезд для граждан которых пока в Сербию открыт.