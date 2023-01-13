«Беспрецедентное давление»: количество нелегальных мигрантов в ЕС пугает

Около 330 000 незаконных пересечений границы было отмечено в прошлом году. Это на 64% больше, чем в 2021-м, согласно данным, опубликованным Frontex в пятницу 13 январе.

В заявлении Frontex говорится, что уже второй год подряд наблюдается «резкий рост» нелегальных пересечений границы вслед за относительно низким уровнем в 2020 году, связанным с пандемией.

Наиболее часто использовался западно-балканский маршрут, на долю которого пришлось 45% всех нелегальных пересечений границы (145.600) в направлении стран Евросоюза. Эта цифра отражает рост числа нелегалов на 136% за последний год.

Наибольшее число выявленных случаев приходится на граждан Сирии, Афганистана и Турции, хотя также были зарегистрированы граждане других стран, которые ранее не использовали этот маршрут: тунисцы, индийцы и бурундийцы.

Маршрут по Центральному Средиземноморью был вторым наиболее часто используемым маршрутом, здесь выявлено 102.529 незаконных въездов в ЕС, на 51% больше, чем в 2021 году.

Однако на некоторых маршрутах наблюдалось снижение. Пересечения через западноафриканский маршрут (15.462), западное Средиземноморье (14.582) и восточную сухопутную границу (6.127) снизились на 31%, 21% и 25% соответственно.

«В прошлом году страны ЕС и страны, входящие в Шенгенскую зону, столкнулись с беспрецедентными проблемами на своих внешних границах. Они варьировались от миграции с подачи властей Беларуси, начиная с 2021 года, до последствий вторжения России в Украину в феврале 2022 года», - говорится в заявлении Frontex.