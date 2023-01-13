Сравнение цен в балтийских столицах, проведенное компанией Circle K в пятницу, показывает, что цены на топливо в Таллинне и Вильнюсе остались на том же уровне, что и неделей ранее, в то время как цены в Риге двигались в разных направлениях.
Графики ⟩ Обзор стран Балтии: что случилось с ценами на топливо в Эстонии, Латвии и Литве?
Обзор стран Балтии: что случилось с ценами на топливо в Эстонии, Латвии и Литве?
В Таллинне и Вильнюсе все цены на топливо остались на уровне прошлой пятницы.
В Риге цены на бензин снизились на 2 цента, а цены на дизельное топливо выросли на 1 цент.
В пятницу в столице Эстонии бензина 95 miles составила 1,719 евро, что на 11,2 цента больше, чем в Риге, и на 20 центов больше, чем в Вильнюсе.
Стоимость бензина 98 miles plus составляла 1,769 евро в Таллинне, что на 12,2 цента больше, чем в Риге, и на 15,1 цента больше, чем в Вильнюсе.
Цена дизельного топлива в Таллинне составила 1,749 евро, что на 5,2 цента больше, чем в Риге, и на 10 центов больше, чем в Вильнюсе.
Сравнение цен информативное. Цены на топливо могут варьироваться в зависимости от заправочной станции.
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