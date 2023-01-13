В Екабпилсе начала медленно разрушаться плотина, защищающая город, но ее оперативно ремонтируют, а жителей эвакуируют, сообщил мэр Екабпилса Райвис Рагайнис.
В Латвии прорвало плотину, жителей города Екабпилса эвакуируют
Уровень воды в Даугаве под Екабпилсом сегодня в 13:50 достиг 8,52 метра выше нулевой отметки и продолжает подниматься. Более высокий уровень воды на этом участке реки наблюдался только во время наводнения 1981 года, когда он достиг 8,97 метра над нулевой отметкой наблюдательной станции, согласно информации, распространенной Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦСГМ).
Быстрого улучшения ситуации в ближайшие дни не ожидается. Даже если талые воды Даугавы прорвутся через затор льда к Плявинскому водохранилищу, при первом же морозе шуга снова начнет уплотняться, и уровень воды снова станет подниматься.
Государственная пожарно-спасательная служба указывает, что жители Екабпилса с улицы Плявиню и из микрорайона на улицах Клостера-Бривибас-Целтниеку должны срочно эвакуироваться. Муниципалитет повторно обращает внимание, что в настоящее время передвигаться по плотине опасно. На опубликованных в социальных сетях фотографиях и видео видно, что городская плотина в некоторых местах начала медленно разрушаться и ее пытаются восстановить.
Ситуация в Екабпилсе довольно серьезная, потому что плотина не выдерживает нагрузки, отметил мэр Екабпилса. Плотину оперативно ремонтируют, насыпая грунт с помощью тяжелой техники, в надежде, что плотина выдержит. "Даугава может очень быстро найти новое русло и пройти через микрорайон улицы Целтниеку", - сказал мэр. Жители сами уезжают на машинах, поэтому точно сказать, сколько людей эвакуировалось, невозможно.
В Екабпилсе находится руководство Государственной пожарно-спасательной службы, которое помогает в работе, доставлен контейнер со спасательным оборудованием - лодки, насосы и другие необходимые вещи.
Жителям, которые находятся на подверженных риску затопления территориях и нуждаются в эвакуации, предоставляются эвакуационные автобусы, а муниципалитет распространяет информацию об эвакуации и телефоны спасательных служб по всем сетям связи. Ведется непрерывный мониторинг состояния плотины, а также ответственные службы следят за ситуацией в городе, подчеркнул Рагайнис.
Как сообщалось, в связи со стремительным подъемом уровня воды в Екабпилсе приостановлены занятия в образовательных учреждениях города и края: Екабпилсской государственной гимназии, филиалах Екабпилсской 2-й средней школы, расположенных на улице Ригас, 200a, Ригас, 192, в Екабпилсской художественно-музыкальной школе, Екабпилсском детско-юношеском центре и Абельской начальной школе.
Быстро затопляется улица Межрупниеку. Перекрыто движение на участке улицы Плявиню от улицы Дамбья до улицы Заля, от улицы Звейниека до улицы Межрупниеку, от Даугавкрасти до улицы Бебру.
По закрытым улицам не курсирует общественный транспорт и не обслуживаются остановки общественного транспорта, сообщает муниципалитет.
Несмотря на напряженную ситуацию, жители Екабпилса могут безопасно передвигаться по мосту через Даугаву, в ближайшее время закрытие моста не планируется.
Данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦСГМ) свидетельствуют, что в пятницу около 16:00 уровень воды в Даугаве возле Екабпилса достиг 8,6 метра над нулевой отметкой наблюдательной станции - это второй по величине уровень воды в истории наблюдений.
Выше еще на 37 сантиметров вода в Екабпилсе поднялась весной 1981 года, когда большая часть города была затоплена, но в то время в нем не было защитной плотины. Однако в эти дни приток воды в город настолько велик, что в некоторых местах плотина начал размываться.