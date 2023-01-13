В Латвии прорвало плотину, жителей города Екабпилса эвакуируют

Уровень воды в Даугаве под Екабпилсом сегодня в 13:50 достиг 8,52 метра выше нулевой отметки и продолжает подниматься. Более высокий уровень воды на этом участке реки наблюдался только во время наводнения 1981 года, когда он достиг 8,97 метра над нулевой отметкой наблюдательной станции, согласно информации, распространенной Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦСГМ).

Быстрого улучшения ситуации в ближайшие дни не ожидается. Даже если талые воды Даугавы прорвутся через затор льда к Плявинскому водохранилищу, при первом же морозе шуга снова начнет уплотняться, и уровень воды снова станет подниматься.

Государственная пожарно-спасательная служба указывает, что жители Екабпилса с улицы Плявиню и из микрорайона на улицах Клостера-Бривибас-Целтниеку должны срочно эвакуироваться. Муниципалитет повторно обращает внимание, что в настоящее время передвигаться по плотине опасно. На опубликованных в социальных сетях фотографиях и видео видно, что городская плотина в некоторых местах начала медленно разрушаться и ее пытаются восстановить.

Ситуация в Екабпилсе довольно серьезная, потому что плотина не выдерживает нагрузки, отметил мэр Екабпилса. Плотину оперативно ремонтируют, насыпая грунт с помощью тяжелой техники, в надежде, что плотина выдержит. "Даугава может очень быстро найти новое русло и пройти через микрорайон улицы Целтниеку", - сказал мэр. Жители сами уезжают на машинах, поэтому точно сказать, сколько людей эвакуировалось, невозможно.