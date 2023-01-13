Фото ⟩ В Литве взорвался важный газопровод

Информация о взрыве, в результате которого в воздух поднялся 50-метровый столб огня, поступила в полицию в 16:57.

На данный момент на месте работают несколько пожарно-спасательных бригад.

Как сообщают с места происшествия журналисты литовского общественного вещания LRT, пламя, поднимающееся над поврежденным газопроводом, видно с расстояния 17 километров.

На газопроводе в Литве произошел взрыв



Видео: соцсетиhttps://t.co/TPB32fEVaR pic.twitter.com/Fk6uRCzNAW — Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) January 13, 2023

Место происшествия оцеплено полицией. Участок шоссе Шяуляй-Пасвалис перекрыт, и поступило сообщение об эвакуации населенного пункта Валакеле, расположенного примерно в четырех километрах к западу от Пасвалиса, где проживает около 250 человек.

Взрыв произошел примерно в километре от населенного пункта.

JUST IN - Explosion at gas pipeline connecting Latvia and Lithuania. pic.twitter.com/aihYO6A7ey — Disclose.tv (@disclosetv) January 13, 2023

Оператор литовской газотранспортной системы «Amber Grid» проинформировал об инциденте правительство.

Пострадавший в результате аварии газопровод используется для снабжения северной части Литвы и транспортировки газа в Латвию.

При взрыве был поврежден газопровод высокого давления, но соседний с ним газопровод низкого давления, по которому осуществляется снабжение потребителей Пасвальского района, не пострадал.

Местные должностные лица сообщили, что подача газа по поврежденной линии высокого давления была немедленно прекращена после аварии, и признали, что это причинит неудобства Латвии.