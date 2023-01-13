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Фото ⟩ В Литве взорвался важный газопровод

В Литве взорвался важный газопровод
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Литовский газопровод.
Литовский газопровод. Фото: Erikas Ovčarenko

В пятницу в Пасвальском районе Литвы взорвался газопровод, по которому газ транспортируется и в Латвию, сообщают порталы «Delfi.lt» и «15min.lt».

Информация о взрыве, в результате которого в воздух поднялся 50-метровый столб огня, поступила в полицию в 16:57.

На данный момент на месте работают несколько пожарно-спасательных бригад.

Как сообщают с места происшествия журналисты литовского общественного вещания LRT, пламя, поднимающееся над поврежденным газопроводом, видно с расстояния 17 километров.

Место происшествия оцеплено полицией. Участок шоссе Шяуляй-Пасвалис перекрыт, и поступило сообщение об эвакуации населенного пункта Валакеле, расположенного примерно в четырех километрах к западу от Пасвалиса, где проживает около 250 человек.

Взрыв произошел примерно в километре от населенного пункта.

Оператор литовской газотранспортной системы «Amber Grid» проинформировал об инциденте правительство.

Пострадавший в результате аварии газопровод используется для снабжения северной части Литвы и транспортировки газа в Латвию.

При взрыве был поврежден газопровод высокого давления, но соседний с ним газопровод низкого давления, по которому осуществляется снабжение потребителей Пасвальского района, не пострадал.

Местные должностные лица сообщили, что подача газа по поврежденной линии высокого давления была немедленно прекращена после аварии, и признали, что это причинит неудобства Латвии.

Причины аварии пока неизвестны, но местные жители рассказывают, что днем рядом с местом аварии велись какие-то работы.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Дорога Пасвалисе-Шяуляй возле места взрыва была перекрыта. Начата эвакуация жителей села Валакеляй, расположенного в километре от места происшествия, где проживает около 250 человек.

«Село находится примерно в 500-700 метрах от газопровода, паники нет, там стоят пожарные расчеты, следят, чтобы дома не загорелись. Я думаю, что ситуация находится под контролем», - сказал BNS член общины Валакеляй Сигитас Шлежас.

Оператором газопровода является компания Amber Grid. Компания уже проинформировала правительство о ситуации.

«Вблизи домов нет [..], прямой угрозы имуществу нет. Спецслужбы работают, движение временно остановлено», - рассказал LRT о случившемся мэр Пасвальского района Гинтаутас Гегужинскас.

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