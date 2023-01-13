Кремль объявил публициста и ведущего передачи на Rus.Postimees Артемия Троицкого «иноагентом»

«Давно этого ждал. Сейчас не до них. Кино смотрю», - сказал Rus.Postimees Троицкий, узнав от нас новость.

В понедельник председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова. «В интервью одному из западных изданий Смольянинов сделал ряд заявлений, направленных против России», - говорится в публикации ведомства. Поводом стало интервью актера изданию «Новая газета Европа».

Троицкий и Кирсанов также высказываются против войны в Украине. Последнее время Троицкий ведет на Rus.Postimees авторскую передачу «Почтальон», в которой анализирует самые важные для русскоязычного информационного пространства международные события. До этого долгое время был колумнистом издания.