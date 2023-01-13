Минюст России внес в реестр «иностранных агентов» музыкального критика Артемия Троицкого, актера Артура Смольянинова, священника Сергея Кирсанова, адвоката Анатолия Фурсова, экс-главу пермского штаба Навального Сергея Ухова, телеведущего Александра Шелеста и Общество с ограниченной ответственностью «ТЕНЕС».
Кремль объявил публициста и ведущего передачи на Rus.Postimees Артемия Троицкого «иноагентом»
«Давно этого ждал. Сейчас не до них. Кино смотрю», - сказал Rus.Postimees Троицкий, узнав от нас новость.
В понедельник председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова. «В интервью одному из западных изданий Смольянинов сделал ряд заявлений, направленных против России», - говорится в публикации ведомства. Поводом стало интервью актера изданию «Новая газета Европа».
Троицкий и Кирсанов также высказываются против войны в Украине. Последнее время Троицкий ведет на Rus.Postimees авторскую передачу «Почтальон», в которой анализирует самые важные для русскоязычного информационного пространства международные события. До этого долгое время был колумнистом издания.
Напомним, что 5 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о регуляции деятельности «иноагентов». Материалы, которые производят «иноагенты», теперь причислены к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. Их необходимо маркировать 18+. В книжных магазинах, киосках и торговых точках их можно распространять только в запечатанной непрозрачной упаковке, а в организациях для детей они полностью запрещены.