Взрыв на газопроводе в Литве не отразится на надежности снабжения Эстонии

Взрыв на газовой смычке между Литвой и Латвией не отразится на надежности снабжения Эстонии и с высокой вероятностью его влияние на работу газового рынка в регионе будет ограниченным или вовсе отсутствующим, сообщил в пятницу вечером пресс-секретарь Elering.

«Несчастный случай в Литве является прискорбным, но он не повлияет на надежность снабжения Эстонии газом. Поскольку администратор литовской системы снабжения ведет подготовку к запуску параллельного трубопровода, этот инцидент, судя по имеющимся данным, слабо повлияет на рынок, если вообще повлияет», - сказал председатель правления Elering Таави Вескимяги.

Наряду с газом, который импортируют через терминал в Литве, для покрытия газового потребления можно использовать газ из латвийского хранилища. На данный момент в латвийском хранилище 11 тераватт-часов газа. Это примерно втрое больше годового объема потребления газа в Эстонии.

В Финляндии ведется подготовка к запуску нового терминала СПГ, который позволит использовать совершенно новый канал поставок газа.