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Взрыв на газопроводе в Литве не отразится на надежности снабжения Эстонии

rus.postimees.ee
Взрыв на газопроводе в Литве не отразится на надежности снабжения Эстонии
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Газовая плита. Фото иллюстративное.
Газовая плита. Фото иллюстративное. Фото: IMAGO/Jochen Eckel

По сообщению Elering, взрыв на газопроводе в Литве не отразится на надежности снабжения Эстонии, но определенным образом повлияет на газовый рынок.

Взрыв на газовой смычке между Литвой и Латвией не отразится на надежности снабжения Эстонии и с высокой вероятностью его влияние на работу газового рынка в регионе будет ограниченным или вовсе отсутствующим, сообщил в пятницу вечером пресс-секретарь Elering.

«Несчастный случай в Литве является прискорбным, но он не повлияет на надежность снабжения Эстонии газом. Поскольку администратор литовской системы снабжения ведет подготовку к запуску параллельного трубопровода, этот инцидент, судя по имеющимся данным, слабо повлияет на рынок, если вообще повлияет», - сказал председатель правления Elering Таави Вескимяги.

Наряду с газом, который импортируют через терминал в Литве, для покрытия газового потребления можно использовать газ из латвийского хранилища. На данный момент в латвийском хранилище 11 тераватт-часов газа. Это примерно втрое больше годового объема потребления газа в Эстонии.

В Финляндии ведется подготовка к запуску нового терминала СПГ, который позволит использовать совершенно новый канал поставок газа.

В пятницу в Пасвальском районе Литвы взорвался газопровод, по которому также снабжают газом Латвию.

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