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В центре Таллинна пьяный водитель без прав попал в ДТП

rus.postimees.ee
В центре Таллинна пьяный водитель без прав попал в ДТП
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Madis Veltman

В пятницу вечером в центре Таллинна произошло ДТП с участием двух автомобилей. Один из водителей имел признаки алкогольного опьянения.

Инцидент имел место около 18.00 на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Татари. Автомобиль Škoda Scala, которым управляла 40-летняя женщина, поворачивал налево и столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем Škoda Yeti, за рулем которого находился 30-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, не имевший водительских прав.

Водителя Škoda Yeti и пассажира – 27-летнего мужчину – доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу, а водителя Škoda Scala – в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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