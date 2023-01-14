В центре Таллинна пьяный водитель без прав попал в ДТП

Инцидент имел место около 18.00 на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Татари. Автомобиль Škoda Scala, которым управляла 40-летняя женщина, поворачивал налево и столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем Škoda Yeti, за рулем которого находился 30-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, не имевший водительских прав.