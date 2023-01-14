Как торговцы людьми наживаются на горе беженцев из Украины

Хорошо, что Еврокомиссия с самого начала войны быстро определилась с предоставлением юридического статуса украинским беженцам, подчеркивали приглашенные эксперты. Однако, по их мнению, всех проблем это не решило, особенно в том, что касается преступлений против несовершеннолетних. Как сообщает новостной ресурс Euroctiv, спецпредставитель и координатор ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми Валиант Ричи озвучил следующую цифру: количество случаев сексуального насилия против женщин с началом войны РФ против Украины возросло на 260 процентов.

Речь шла и о необходимости усиления борьбы с торговлей людьми в интернете и соцсетях: криминальные элементы все больше переводят свою активность, в том числе при выборе жертв, в онлайн, тогда как европейская юстиция, в частности закон о цифровых услугах (DSA), по оценке Ричи, формально демонстрируют решительность, но не поспевают за развитием ситуации.

В разговоре с DW это подтверждают и немецкие правозащитники. Так, во время онлайн-мониторинга берлинской организации «Вместе против торговли людьми» еще в самом начале войны в соцсетях было обнаружено множество сообщений подобного содержания: «Был на вокзале, смотрел, кто приезжает. Встречаются и очень "горячие" женщины. Обрадует, если некоторые скоро захотят немного подзаработать».