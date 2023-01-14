СМИ: в Германии может смениться министр обороны

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт близка к отставке по собственному желанию, сообщают немецкие издания Bild и Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на собственные источники в правительстве. Эту информацию подтверждают телеканал ntv и агентство dpa - также полностью не раскрывая источники. Газета Süddeutsche Zeitung даже назвала период, в который возможна отставка - с 16 по 23 января. При этом в министерстве обороны Германии эту информацию назвали слухами, которые не нуждаются в комментариях.

Министр обороны ФРГ социал-демократка Кристине Ламбрехт неоднократно попадала в медийные скандалы – в последний раз с новогодним поздравлением, которое немецкие СМИ признали неудачным. Ламбрехт записала поздравительное видеообращение, в котором упоминала войну в Украине, стоя на фоне взрывающихся фейерверков и пытаясь их перекричать. Скандал вызвала и публикация фотографии сына Ламбрехт в служебном вертолете.

Судя по соцопросам, министр непопулярна в Германии. Так, в частности, согласно опросу, проведенному телеканалом ZDF, 60 процентов немцев поддерживали бы решение о ее отставке. До того, как она в декабре 2022 года стала министром обороны, она была министром юстиции в последнем кабинете Анелы Меркель, а c 2021 года параллельно исполняла обязанности министра по делам семьи, женщин и молодежи.