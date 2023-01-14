В Финляндии обнаружен новый подвид коронавируса «кракен»

Этот подвариант омикрона, известный как «кракен», был впервые обнаружен осенью в США. С тех пор «кракен» быстро распространился, пишет Yle со ссылкой на Ведомство здравоохранения и социального развития (THL).

Появление этого штамма коронавируса в Финляндии было ожидаемо, говорит старший эксперт THL Карита Саволайнен-Копра.

«В настоящий момент нет информации о том, чтобы он был опаснее других штаммов. Ко всему прочему, прививка сохраняет высокую эффективность, независимо от вариантов вируса», – сказала она.