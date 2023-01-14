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Опрос: жители Эстонии больше всего доверяют президенту, а меньше всего – Рийгикогу

rus.postimees.ee
Опрос: жители Эстонии больше всего доверяют президенту, а меньше всего – Рийгикогу
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Президент Эстонии Алар Карис.
Президент Эстонии Алар Карис. Фото: Madis Veltman

Согласно опросу, проведенному по всей Эстонии компанией Turu-uuringute AS по заказу Государственной канцелярии, 71% жителей Эстонии доверяют президенту, а 20% – нет.

Доверие к институту президента выше среднего среди старших возрастных групп: 75% людей в возрасте 65-74 лет и 92% лиц старше 75 лет доверяют президенту, а ниже среднего доверие к институту президента – среди 35-49-летних (доверяют 63%) и среди 25-34-летних (доверяют 64%), пишет Rus.ERR.

Ответы респондентов сильно разнились, в зависимости от их национальности: главе государства доверяют 82% опрошенных эстонцев, и лишь 46% респондентов других национальностей.

Местным самоуправлениям доверяют 69, правительству – 53, а Рийгкогу – 49 процентов опрошенных.

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