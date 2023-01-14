Опрос: жители Эстонии больше всего доверяют президенту, а меньше всего – Рийгикогу

Доверие к институту президента выше среднего среди старших возрастных групп: 75% людей в возрасте 65-74 лет и 92% лиц старше 75 лет доверяют президенту, а ниже среднего доверие к институту президента – среди 35-49-летних (доверяют 63%) и среди 25-34-летних (доверяют 64%), пишет Rus.ERR.