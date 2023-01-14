Сб, 14.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Эксперт по недвижимости: девелоперы, время спекуляций закончилось!

rus.postimees.ee
Эксперт по недвижимости: девелоперы, время спекуляций закончилось!
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Вера Копти.

Покупатель недвижимости в этом году должен быть осторожен – если сделанные прогнозы продаж перестанут соответствовать действительности, это может стать фатальным для некоторых проектов, пишет консультант по бизнес-недвижимости Uus Maa Кристи Тамм. Так же думают и большинство застройщиков.

Эстонский рынок недвижимости был относительно стабильным на протяжении всего своего существования. Правда, было и исключение, но единственное, а это, как известно, подтверждает правило: около 14 лет назад американский финансовый кризис увлек за собой весь мир, в том числе и эстонский рынок. Однако после пары лет падения рост цен с небывалой уверенностью продолжился, и несмотря на последующие глобальные кризисы, рынок только и делал, что устанавливал новые ценовые рекорды.

Рынок недвижимости в Эстонии - это не поле деятельности для элитарных инвесторов, а публичная торговая площадка в самом широком смысле. Мало кто не следит за происходящим на рынке недвижимости.

Несомненно, недвижимость - самое дорогое, что есть у жителей Эстонии, а инвестиции в недвижимость стали в нашей стране общенациональным видом спорта. 

Однако несмотря на относительную стабильность, на рынке постоянно происходит движение разного рода, а на его функционирование постоянно влияет несколько факторов. Со своей стороны, я бы выделила четыре наиболее важных тенденции 2023 года, которые могли бы учитывать как покупатели, так и продавцы.

Что стоит за снижением цен

На официальную статистику цен неизбежно влияет то, что меняется структура продаж жилых помещений. А именно, в прошлом году в Таллинне строилось значительно меньше новых квартир, чем раньше. То же самое можно сказать и о коммерческих помещениях.

Если дорогих квартир на рынке появляется меньше, это снижает среднестатистическую цену жилых помещений. Снижение официальной средней цены, вероятно, продолжится, что заставит продавцов быть еще более гибкими. Так что в этом году ожидается очень хорошее время для покупки недвижимости.

Возможности финансирования не ухудшатся, а маржа снизится

Основной причиной этого является сильная конкуренция банков. В прошлом году общая неопределенность и стремительный рост цен на недвижимость сократили количество заемщиков, и это усилит борьбу между банками за кредитоспособных клиентов.

Быстрый рост Euribor дает финансистам дополнительный буфер для скидок, поэтому ожидается снижение маржи. Таким образом, в целом процентная ставка для новых заемщиков может расти не так быстро, как Euribor, а скорее более умеренно.

На рынке все-таки появятся новые квартиры

Несмотря на неспособность таллиннской городской управы выдавать разрешения на строительство нового жилья с приемлемой скоростью, быстрый рост цен и нормализация строительного рынка являются для девелоперов достаточными причинами, чтобы возобновить приостановленные проекты. Поэтому предложение новых квартир увеличится. А поскольку при каждой покупке новой квартиры, как правило, освобождается уже имеющаяся, оживится и вторичный рынок. 

Время спекуляций закончилось

Умеренная коррекция цен, вероятно, окажет давление на менее опытных девелоперов, которые вышли на рынок в прошлом году, то есть во время ценового пика.

Цены на землю и строительство были очень высокими, и если сделанные прогнозы продаж перестанут соответствовать действительности, это может стать фатальным для некоторых проектов. Поэтому покупатели должны быть очень осторожны при заключении предварительных договоров и внесении аванса. Узнайте, заслуживает ли застройщик вашего доверия: не все золото, что блестит.

Усиление конкуренции на рынке продаж, вероятно, положит конец и ценовым аномалиям, когда девелоперы могут просить 4000-5000 евро за квадратный метр квартиры в районе, никак не оправдывающем такой уровень цен. Время спекуляций закончилось!

Ключевые слова
Наверх