Покупатель недвижимости в этом году должен быть осторожен – если сделанные прогнозы продаж перестанут соответствовать действительности, это может стать фатальным для некоторых проектов, пишет консультант по бизнес-недвижимости Uus Maa Кристи Тамм. Так же думают и большинство застройщиков.
Эксперт по недвижимости: девелоперы, время спекуляций закончилось!
Эстонский рынок недвижимости был относительно стабильным на протяжении всего своего существования. Правда, было и исключение, но единственное, а это, как известно, подтверждает правило: около 14 лет назад американский финансовый кризис увлек за собой весь мир, в том числе и эстонский рынок. Однако после пары лет падения рост цен с небывалой уверенностью продолжился, и несмотря на последующие глобальные кризисы, рынок только и делал, что устанавливал новые ценовые рекорды.
Рынок недвижимости в Эстонии - это не поле деятельности для элитарных инвесторов, а публичная торговая площадка в самом широком смысле. Мало кто не следит за происходящим на рынке недвижимости.
Несомненно, недвижимость - самое дорогое, что есть у жителей Эстонии, а инвестиции в недвижимость стали в нашей стране общенациональным видом спорта.
Однако несмотря на относительную стабильность, на рынке постоянно происходит движение разного рода, а на его функционирование постоянно влияет несколько факторов. Со своей стороны, я бы выделила четыре наиболее важных тенденции 2023 года, которые могли бы учитывать как покупатели, так и продавцы.
Что стоит за снижением цен
На официальную статистику цен неизбежно влияет то, что меняется структура продаж жилых помещений. А именно, в прошлом году в Таллинне строилось значительно меньше новых квартир, чем раньше. То же самое можно сказать и о коммерческих помещениях.
Если дорогих квартир на рынке появляется меньше, это снижает среднестатистическую цену жилых помещений. Снижение официальной средней цены, вероятно, продолжится, что заставит продавцов быть еще более гибкими. Так что в этом году ожидается очень хорошее время для покупки недвижимости.
Возможности финансирования не ухудшатся, а маржа снизится
Основной причиной этого является сильная конкуренция банков. В прошлом году общая неопределенность и стремительный рост цен на недвижимость сократили количество заемщиков, и это усилит борьбу между банками за кредитоспособных клиентов.
Быстрый рост Euribor дает финансистам дополнительный буфер для скидок, поэтому ожидается снижение маржи. Таким образом, в целом процентная ставка для новых заемщиков может расти не так быстро, как Euribor, а скорее более умеренно.
На рынке все-таки появятся новые квартиры
Несмотря на неспособность таллиннской городской управы выдавать разрешения на строительство нового жилья с приемлемой скоростью, быстрый рост цен и нормализация строительного рынка являются для девелоперов достаточными причинами, чтобы возобновить приостановленные проекты. Поэтому предложение новых квартир увеличится. А поскольку при каждой покупке новой квартиры, как правило, освобождается уже имеющаяся, оживится и вторичный рынок.
Время спекуляций закончилось
Умеренная коррекция цен, вероятно, окажет давление на менее опытных девелоперов, которые вышли на рынок в прошлом году, то есть во время ценового пика.
Цены на землю и строительство были очень высокими, и если сделанные прогнозы продаж перестанут соответствовать действительности, это может стать фатальным для некоторых проектов. Поэтому покупатели должны быть очень осторожны при заключении предварительных договоров и внесении аванса. Узнайте, заслуживает ли застройщик вашего доверия: не все золото, что блестит.
Усиление конкуренции на рынке продаж, вероятно, положит конец и ценовым аномалиям, когда девелоперы могут просить 4000-5000 евро за квадратный метр квартиры в районе, никак не оправдывающем такой уровень цен. Время спекуляций закончилось!