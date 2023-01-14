Эксперт по недвижимости: девелоперы, время спекуляций закончилось!

Эстонский рынок недвижимости был относительно стабильным на протяжении всего своего существования. Правда, было и исключение, но единственное, а это, как известно, подтверждает правило: около 14 лет назад американский финансовый кризис увлек за собой весь мир, в том числе и эстонский рынок. Однако после пары лет падения рост цен с небывалой уверенностью продолжился, и несмотря на последующие глобальные кризисы, рынок только и делал, что устанавливал новые ценовые рекорды.

Рынок недвижимости в Эстонии - это не поле деятельности для элитарных инвесторов, а публичная торговая площадка в самом широком смысле. Мало кто не следит за происходящим на рынке недвижимости.

Несомненно, недвижимость - самое дорогое, что есть у жителей Эстонии, а инвестиции в недвижимость стали в нашей стране общенациональным видом спорта.

Однако несмотря на относительную стабильность, на рынке постоянно происходит движение разного рода, а на его функционирование постоянно влияет несколько факторов. Со своей стороны, я бы выделила четыре наиболее важных тенденции 2023 года, которые могли бы учитывать как покупатели, так и продавцы.

Что стоит за снижением цен

На официальную статистику цен неизбежно влияет то, что меняется структура продаж жилых помещений. А именно, в прошлом году в Таллинне строилось значительно меньше новых квартир, чем раньше. То же самое можно сказать и о коммерческих помещениях.