Планируете новую кухню, но не совсем уверены, какой раковину из какого материала предпочесть? Не волнуйтесь, эстонский дизайнер кухонь Хийе Хярм расскажет о различных материалах и их особенностях.
Дизайнер: есть много моек, хороших и разных, но какую выбрать для новой кухни?
Раковины в основном изготавливаются из трех материалов: нержавеющей стали, гранита и керамики.
Нержавеющая сталь
Это гигиеничный, легкий в уходе и долговечный материал. Устойчив к жаре и холоду. Во всем мире около 70 процентов людей выбрали мойку из нержавеющей стали. Он полностью гигиеничен и нейтрален к продуктам питания. Нержавеющая сталь с определенным соотношением содержания никеля и хрома называют благородной сталью.
Например, мойки Franke содержат больше никеля и хрома и, следовательно, имеют лучшую жаро- и морозостойкость. Franke также отмечает, что компания на 70 процентов используют переработанную сталь и поэтому их мойки являются устойчивыми и безвредными для окружающей среды. Мойки из нержавеющей стали особенно подходят для кухонь, в которых много готовят.
Гранитные мойки
Гранитные мойки очень популярны благодаря хорошим свойствам и большому выбору цветов. У большинства производителей моек есть свой собственный гранит, хотя материал в основном тот же. Каменные мойки Franke изготовлены из фрагранита, производитель Teka называет свой материал тегранитом, а Blanco изготавливает свои мойки из силгранита.
Гранитные мойки состоят примерно на 80 процентов из гранитного щебня и примерно на 20 процентов из связующих веществ и красителей. Эти мойки устойчивы к нагреву до 280 градусов. Они ударопрочные: мойка не разобьется, если в нее упадет что-то тяжелое. Соблюдены пищевая нейтральность и устойчивость к пятнам. Их легко чистить: производители разработали для этого свои средства. По личному наблюдению Хийе Хярм, чем ровнее поверхность раковины, тем меньше она загрязняется и требует очистки. Дизайнер слышала от клиентов, что если вода очень жесткая, на темной раковине остаются светлые полосы.
Керамические мойки
Керамические мойки в самом деле очень прочны и устойчивы как к горячему, так и к холодному. Этот материал также устойчив к ударам, пятнам и ультрафиолетовому излучению. Однако с точки зрения цены керамические мойки являются самыми дорогими. В то же время у них самая гладкая поверхность, поэтому их легче содержать в чистоте.
Керамические мойки изготавливаются из жидкого материала, который обжигается в течение многих часов при высоких температурах. В результате получается очень твердая поверхность. Основными поставщиками керамических моек являются Franke, Blanco и Villeroy&Boch. Каждая из компаний имеет свои секреты производства и особую отделку поверхности, чтобы мойки были прочными, гигиеничными, а покупатели оставались довольными.
Специальные раковины
Золотые, медные, бронзовые, латунные и другие подобные тона дизайнер называет особыми. Они бывают как полированными, так и матовыми.
Такие раковины изготавливаются из нержавеющей стали, а затем поверхность металла в вакуумной среде обрабатывается молекулами других металлов. Эта технология PVD-напыления обеспечивает эффектный внешний вид, устойчивость к царапинам и прочность изделий. Используется также в производстве столовых приборов.
Особенно элегантны и хорошо вписываются в белые кухни раковины золотого оттенка, уверяет дизайнер.