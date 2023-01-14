Дизайнер: есть много моек, хороших и разных, но какую выбрать для новой кухни?

Раковины в основном изготавливаются из трех материалов: нержавеющей стали, гранита и керамики.

Нержавеющая сталь

Это гигиеничный, легкий в уходе и долговечный материал. Устойчив к жаре и холоду. Во всем мире около 70 процентов людей выбрали мойку из нержавеющей стали. Он полностью гигиеничен и нейтрален к продуктам питания. Нержавеющая сталь с определенным соотношением содержания никеля и хрома называют благородной сталью.

Например, мойки Franke содержат больше никеля и хрома и, следовательно, имеют лучшую жаро- и морозостойкость. Franke также отмечает, что компания на 70 процентов используют переработанную сталь и поэтому их мойки являются устойчивыми и безвредными для окружающей среды. Мойки из нержавеющей стали особенно подходят для кухонь, в которых много готовят.

Гранитные мойки

Гранитные мойки очень популярны благодаря хорошим свойствам и большому выбору цветов. У большинства производителей моек есть свой собственный гранит, хотя материал в основном тот же. Каменные мойки Franke изготовлены из фрагранита, производитель Teka называет свой материал тегранитом, а Blanco изготавливает свои мойки из силгранита.