Эстония закупит у Южной Кореи самоходно-артиллерийские установки на десятки миллионов евро

Первая установка этого типа прибыла в Эстонию в 2020 году. По словам начальника отдела категорий воздушных, водных и боевых машин RKIK Кармо Сааре, первоначальный договор предусматривал закупку 24 установок для Эстонии, но затем было принято решение приобрести еще 12, последняя поставка должна поступить в 2026 году. Помимо Эстонии, дополнительную мобильную артиллерию приобретают также Норвегия, Финляндия и Польша.

«Война в Украине ясно показывает, насколько важным является оружие непрямой наводки, – передает RKIK в пресс-релизе слова министра обороны Ханно Певкура. – В свете полученных в Украины уроков мы приняли быстрое решение оснастить обе пехотные бригады дополнительными самоходно-артиллерийскими установками K9 Thunder и вывести эстонские огневые возможности с закрытых позиций на совершенно новый уровень».

«Мы работаем над тем, чтобы поставки состоялись раньше, возможно, мы могли бы получить мобильную артиллерию до 2026 года», — добавил Саар.

Углубленное обучение самоходно-артиллерийских установок K9 для представителей Сил обороны Эстонии началось в сентябре 2020 года в Южной Корее, где проходили курсы повышения квалификации пользователей оружия. К настоящему времени в силах обороны имеется база инструкторов, под руководством которых подготовлены первые резервисты. Системы на гусеницах имеют хорошую бронезащиту и высокую огневую мощь. Срок службы систем вооружения составляет 45 лет, а это значит, что эстонская артиллерия может использовать эти системы вооружения еще как минимум 30 лет.

В 2021 году центр RKIK подписал рамочный договор с компанией Go Craft на модификацию и презентацию 24 установок, что является частью естественного процесса интеграции машин с системами Сил обороны Эстонии. Планируемые работы включают установку систем связи и управления мобильной артиллерии, покрасочные работы, замену системы пожаротушения, адаптацию электрической системы и установку других аксессуаров.

Компания Go Craft совместно с силами обороны и производителем K9 Hanwha Defence разработала два прототипа самоходно-артиллерийских установок, которые успешно прошли период испытаний в силах обороны. В прошлом году Go Craft также открыла первый в Эстонии частный цех по ремонту и производству военного оружия, отвечающий всем требованиям Закона об оружии, где началась переоборудование бронетранспортеров CV90 и мобильных орудий K9.