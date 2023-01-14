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Эстония намерена принять важное решение относительно своих территориальных вод

BNS
Эстония намерена принять важное решение относительно своих территориальных вод
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Море. Иллюстративный снимок.
Море. Иллюстративный снимок. Фото: Kaido Einama

Кабинет министров обсудил создание прилегающей зоны в морской зоне Эстонии и поручил министерствам проанализировать этот шаг. Предложение было инициировано Министерством иностранных дел. К рассмотрению вопроса кабинет вернется через месяц.

По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, установление такой зоны в эстонском морском пространстве дает возможность контролировать соблюдение эстонского законодательства на расстоянии до 24 морских миль от исходной линии эстонских территориальных вод и будет таким образом иметь положительное влияние на безопасность, охрану окружающей среды и защиту объектов археологической и исторической ценности, обнаруженных в море.

В прилегающей зоне государство может осуществлять необходимый контроль в целях предотвращения нарушений таможенного, налогового, иммиграционного и санитарного законодательства на своей территории или в территориальном море, а также привлекать к ответственности нарушителей. Право проверок не распространяется на военные корабли иностранных государств или суда, используемые иностранными государствами в некоммерческих целях.

«Я считаю это решение важным шагом в укреплении безопасности Эстонии, потому что таким образом мы получим лучшее представление о том, что происходит в нашем прибрежном регионе, – сказал Рейнсалу. – Такое расширение контроля, безусловно, благотворно скажется и на охране окружающей среды».

Установление прилегающей зоны не повлияет на определение государственной границы Эстонии.

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