Застройщик: самые популярные для покупки жилья районы Таллинна

Сегодняшний покупатель долго обдумывает свое решение. У него сформировалось более четкое представление о реальных затратах, связанных с покупкой квартиры. Покупатели приспосабливаются к росту Euribor и инфляции. Они более точно анализируют и оценивают будущую стоимость жилья и связанные с ним расходы. Поэтому сделки планируют и взвешивают очень тщательно.

Вокк выделил четыре наиболее важных фактора, на основании которых сегодня принимаются решения о покупке новой квартиры. «Прежде всего, квартира должна быть готова, а не существовать лишь на бумаге. На нестабильном рынке это большое преимущество, и такие квартиры в дефиците. Во-вторых – хорошее расположение. Предпочтение отдают недвижимости, стоимость которой со временем увеличится. В Таллинне это, например, центр города, Пыхья-Таллинн, Хааберсти и пригородный Виймси. В-третьих – качество строительства и энергосберегающие решения, которые сохранят низкие затраты даже после первого года проживания в новом жилье. В-четвертых – добавленная ценность новой квартиры. Например, застройщик предлагает готовую кухню, или новому владельцу компенсируют в течение первого года все связанные с жильем расходы, что очень важно для чувствительного к цене покупателя», — отметил Олари Вокк.