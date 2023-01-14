Не делайте так ⟩ Эксперты предостерегают: при печном отоплении эта привычка может стоить вам жизни

Айвар Кукк, главный инспектор Пыхьяского спасательного центра Спасательного департамента, также отмечает, что подобные исторические традиции чаще всего встречаются у пожилых людей: им с мала велено раньше закрывать заслонку, потому что тогда помещение дольше остается теплым, угли еще горячие, и все хорошо, но на самом деле это, конечно, неправильно.

В то же время, по словам Кукка, люди признают, что этот вид экономии часто сопровождается головными болями и другими проблемами со здоровьем, но связи между ними люди не замечают. «Эта проблема на самом деле существует уже давно и, вероятно, будет существовать еще какое-то время. Но мы все еще пытаемся распространять информацию о том, что этот вид экономии опасен для жизни», - добавил он.