АНАЛИЗ ⟩ Три причины, почему Герасимов сменил Суровикина

Командующий украинскими войсками генерал Валерий Залужный ранее подтвердил, что в новом году россияне снова начали атаковать Киев. Судя по всему, для этого заявления есть резон, и, вполне вероятно, новые мобилизованные будут отправляться на фронт через Беларусь. Не исключено, что в этой связи попытаются сорвать пути снабжения в Западной Украине, что в перспективе отразится на ситуации на Восточном фронте.

Впрочем, одной из целей назначения генерала Герасимова может быть послание для Беларуси - игра контролируется сверху, вам пора присоединятся к войне. Например, на следующий день после назначения Герасимова, командующий сухопутными войсками, генерал армии Олег Салюков, отправился в Беларусь. Лукашенко пока воздерживается от ввода своих войск в Украину, поскольку это может нанести ущерб выживанию его режима.

Маловероятно, что Россия нападет на какие-то страны-члены НАТО, в том числе на Эстонию, но риск провокаций и «шальных» ракет вполне реален.

Причина №2 - Суровикин был на посту только для отступления

Плохо все сложилось для российской армии в самом начале войны, потому что запланированный блицкриг провалился. Украина сопротивлялась и делала это грамотно и эффективно. В какой-то момент в Москве наверняка осознали, что сосредоточение войск для обороны Херсона было большой ошибкой, ибо удержать город без путей снабжения было невозможно. Из-за этого пришлось организовать отступление.