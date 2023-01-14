Почему генерал Сергей Суровикин был уволен с поста руководителя захватнической войны России против Украины, а точнее, почему вместо него был назначен генерал армии Валерий Герасимов, анализирует военный эксперт Эркки Коорт.
АНАЛИЗ ⟩ Три причины, почему Герасимов сменил Суровикина
10 января начальник Генштаба России генерал армии Валерий Герасимов был назначен руководителем «специальной военной операции» против Украины. Он сменил генерала армии Сергея Суровикина, занимавшего эту должность три месяца. Сразу начались предположения, почему Суровикин был смещен и назначен заместителем Герасимова. Откуда мы вообще взяли, что тем самым Суровикина отправили в отставку? В случае с Герасимовым, можно ли вообще считать повышением назначение начальником одной операции?
Поэтому самые важные вопросы - почему Герасимов, и почему именно сейчас. Как глава вооруженных сил, он и раньше командовал Суровикиным, и не было бы нужды что-то менять. Некоторые аналитики утверждают, что теперь Герасимов может использовать весь армейский потенциал для войны в Украине. Такой подход, будто назначение начальником оперативного отдела как-то возложило на Герасимова большую ответственность, неверен. Начальник Генштаба руководил как оккупацией Крыма в 2014 году, так и полномасштабным вторжением, начавшимся в 2022 году. Невозможно повысить уровень его ответственности.
Причина №1 - Война расширяется
Россияне планируют какие-то стратегические изменения в своих военных операциях. По сути, они загнали себя в угол, потому что поднять руководство операцией выше уже невозможно. Начальник Генштаба почему-то должен был взять на себя кажущуюся ответственность, потому что основная лежит на нем с момента его назначения.
Поскольку никакой ответственности за боевые действия больше нет, россияне, вероятно, пошли ва-банк. Скорее это означает расширение войны с точки зрения географического охвата, интенсивности или участников.
Командующий украинскими войсками генерал Валерий Залужный ранее подтвердил, что в новом году россияне снова начали атаковать Киев. Судя по всему, для этого заявления есть резон, и, вполне вероятно, новые мобилизованные будут отправляться на фронт через Беларусь. Не исключено, что в этой связи попытаются сорвать пути снабжения в Западной Украине, что в перспективе отразится на ситуации на Восточном фронте.
Впрочем, одной из целей назначения генерала Герасимова может быть послание для Беларуси - игра контролируется сверху, вам пора присоединятся к войне. Например, на следующий день после назначения Герасимова, командующий сухопутными войсками, генерал армии Олег Салюков, отправился в Беларусь. Лукашенко пока воздерживается от ввода своих войск в Украину, поскольку это может нанести ущерб выживанию его режима.
Маловероятно, что Россия нападет на какие-то страны-члены НАТО, в том числе на Эстонию, но риск провокаций и «шальных» ракет вполне реален.
Причина №2 - Суровикин был на посту только для отступления
Плохо все сложилось для российской армии в самом начале войны, потому что запланированный блицкриг провалился. Украина сопротивлялась и делала это грамотно и эффективно. В какой-то момент в Москве наверняка осознали, что сосредоточение войск для обороны Херсона было большой ошибкой, ибо удержать город без путей снабжения было невозможно. Из-за этого пришлось организовать отступление.
Вступив в должность, Суровикин сразу заявил, что впереди непростые решения, и вскоре попросил у министра обороны Сергея Шойгу разрешения покинуть Херсон. Конечно, он получил это разрешение, потому что это уже было решено. Таким образом, жертва генерала Суровикина была уже официальной - он должен был вывести войска из Херсона, и принятие этого непопулярного решения не могло быть оставлено начальнику Генштаба. В отступлении виноваты солдаты, а города берут генералы, но самые важные генералы никогда не сдают города. Поэтому был назначен человек, который должен был привлечь все негодование на себя, ведь в начале отступления из Херсона было неизвестно, как общество отреагирует на проигрыш. Однако российская публика на удивление хорошо перенесла отступление, и это удержало Суровикина на посту.
С точки зрения Путина, Герасимов, видимо, вовсе не неудачник, потому что иначе он уже не был бы на своем посту. Заявления, будто это замаскированная чаша с ядом, переданная Герасимову от Путина, являются ложными. Решение украинского вопроса слишком важно для Путина, чтобы назначить некомпетентного военного руководить операцией. Домыслы, что Герасимова назначили для того, чтобы позже отправить в отставку за провал, также не выдерживают критики. Если бы Путин хотел, он бы уже давно освободил Герасимова от занимаемой должности. Другие уволенные генералы также получили новую, а иногда и лучшую должность.
Причина №3 - Соперничество
Генерал армии Сергей Суровикин возглавляет Воздушно-космические силы России. Он летчик, а в армии с сильной культурой сухопутных войск есть очень острое соперничество между родами войск. У Суровикина получилось слишком хорошо, по крайней мере, не так плохо, как у его предшественников.
Вообще, получилось ли хорошо? Отступление от Херсона и небольшое продвижение на фронтах. Суровикин смог использовать авиаудары для уничтожения инфраструктуры Украины, реальных военных успехов у него не было.
Много говорилось, что грамотного Суровикина сменил некомпетентный Герасимов. Это оценка основана на домыслах, потому что на самом деле неизвестно, какие решения принимал Суровикин, какие исходили из Генштаба. Если послушать выступления Суровикина, то компетентностью он не блещет.
В российской армии, несомненно, идет борьба за власть: Евгений Пригожин и его боевики включены в нее. Для Пригожина, который желал заполучить более сильные политические позиции, это было как щелчок по носу, потому что он публично поддерживал Суровикина и столь же публично проклинал Герасимова. В случае с Соледаром, Пригожин также наделал шума, будто Минобороны хотело переписать победу на свое имя.
Тем не менее, 13 января Министерство обороны выразило признание бойцам Вагнера за то, чего они добились в Соледаре. Что это показывает? Это показывает, что, исходя из имеющейся информации, мы фактически не знаем, что происходит на самом деле. Необходимо учитывать, что в таких случаях существует множество скрытых договоренностей и заведомо вводящих в заблуждение действий. В этом отношении ближайшие недели внесут ясность.