ФОТО ⟩ Корабль ВМС США «Рузвельт» прибыл в Таллинн

Корабль Соединенных Штатов «Рузвельт» (USS Roosevelt) стал тридцатым эскадронным миноносцем из серии эсминцев типа «Арли Бёрк», оснащенным системой управляемых ракет Aegis. Названный в честь президента Франклина Д. Рузвельта и его жены Элеоноры, корабль, по мнению военных экспертов, представляет собой лучшую и самую передовую боевую систему в американском кораблестроении. В основе корабля лежит система вооружения Aegis, интегрированная радарная и ракетная система, способная одновременно защищать от передовых угроз с воздуха, надводных и подводных объектов.

На миноносце USS Roosevelt служит более 250 человек, и для них на нем предоставляется большое количество услуг, превращая корабль в небольшой город на воде: там есть фуд-корт, банковское отделение, банкомат, прачечная, почта и магазины, а также парикмахерская. USS Roosevelt - это мощная система, способная месяцами находиться в море. USS Roosevelt - флагманский военный корабль, предназначенный для выполнения миссий ВМС США.