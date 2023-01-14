Слишком теплая зима может усугубить энергетический кризис в Европе

В мягкой и теплой зиме есть одновременно и плюсы, и минусы. В Германии, Швейцарии, Италии и Австрии недостаток осадков препятствует производству возобновляемой энергии. Это, в свою очередь, может привести к повторному росту цен на энергоносители Например, по данным Refinitiv, с сентября средняя температура в Германии была на 25% выше нормы.

По заявлению метеорологов, рекам Рейн и Дунай в этом году угрожает засуха, и это может значительно затруднить работу энергоносителей.

Сочетание малого количества снега и более засушливого 2022 года уже повлияло на производство гидроэлектроэнергии – в прошлом году производство во Франции снизилось на 41%, исходя из средних долгосрочных показателей. Согласно прогнозам, извилистым рекам Франции в этом году угрожает более высокая температура воды, что, в свою очередь, затруднит доступ прохладной воды к ядерным реакторам – основному источнику энергии страны.

Кроме того, прогнозы по производству гидроэлектроэнергии в нескольких ключевых европейских странах были значительно снижены. Отсутствие осадков значительно влияет на производство возобновляемой энергии в Германии, Швейцарии, Италии, Австрии и Дунайском регионе. Это может вновь поднять цены на энергоносители в Европе.