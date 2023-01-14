Социал-демократы: мы сдерживаем радикальных капиталистов и прокремлевских фанатиков

«Поклонники невидимой руки не хотят и не могут решить ими же созданные проблемы, что, в свою очередь, еще больше подстегивает сторонников жесткой руки и создает благодатную почву для агрессивного авторитаризма. Партия реформ не может противостоять EKRE, поскольку EKRE – не причина, а следствие проблем, возникших из-за экономической политики правых сил. 60 000 борющихся с нищетой семей. Цены на недвижимость, которые уже десять лет растут у нас быстрее, чем в остальной Европе. Углубляющееся неравенство и все более дорогая продовольственная корзина. Это всего лишь несколько примеров», – сказал он.

По словам Ляэнеметса, нельзя позволить самой агрессивной в Европе инфляции уничтожить доходы семей Эстонии и разорить местные предприятия.

«Если растут цены, должны расти и доходы – зарплаты, пенсии и детские пособия. Потому что это справедливо», – сказал он.

Лаури Ляэнеметс подчеркнул, что на предстоящих выборах судьба Эстонии будет определена, по меньшей мере, на следующие десять лет.

«Наша главная задача на ближайшие годы – сохранить единство Эстонии и общества. Роль социал-демократов – сделать так, чтобы никто не ощущал безысходность, это подрывает веру в свое государство. И именно потому, что сейчас военное время, мы должны активнее, чем когда бы то ни было раньше, защищать семьи и предприятия», – сказал он.