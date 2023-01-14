Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс на проходящем сегодня в Йыхви съезде партии отметил в своей речи, что социал-демократы являются в политике Эстонии перегородкой между радикальными капиталистами с одной стороны, и прокремлевскими фанатиками – с другой.
Социал-демократы: мы сдерживаем радикальных капиталистов и прокремлевских фанатиков
«Поклонники невидимой руки не хотят и не могут решить ими же созданные проблемы, что, в свою очередь, еще больше подстегивает сторонников жесткой руки и создает благодатную почву для агрессивного авторитаризма. Партия реформ не может противостоять EKRE, поскольку EKRE – не причина, а следствие проблем, возникших из-за экономической политики правых сил. 60 000 борющихся с нищетой семей. Цены на недвижимость, которые уже десять лет растут у нас быстрее, чем в остальной Европе. Углубляющееся неравенство и все более дорогая продовольственная корзина. Это всего лишь несколько примеров», – сказал он.
По словам Ляэнеметса, нельзя позволить самой агрессивной в Европе инфляции уничтожить доходы семей Эстонии и разорить местные предприятия.
«Если растут цены, должны расти и доходы – зарплаты, пенсии и детские пособия. Потому что это справедливо», – сказал он.
Лаури Ляэнеметс подчеркнул, что на предстоящих выборах судьба Эстонии будет определена, по меньшей мере, на следующие десять лет.
«Наша главная задача на ближайшие годы – сохранить единство Эстонии и общества. Роль социал-демократов – сделать так, чтобы никто не ощущал безысходность, это подрывает веру в свое государство. И именно потому, что сейчас военное время, мы должны активнее, чем когда бы то ни было раньше, защищать семьи и предприятия», – сказал он.
По словам председателя Социал-демократической партии, безопасность – это намного больше, чем оружие и боеприпасы. «У общества, которое становится все более бедным и расколотым, нет никакой надежды выжить во время войны. Только благосостояние каждого жителя обеспечит безопасность Эстонии», – подчеркнул Лаури Ляэнеметс.
Для увеличения благосостояния людей социал-демократы хотят повысить минимальную зарплату до 1200 евро в месяц, а также поднять не облагаемый налогом минимум.
«Так мы будем бороться с бедностью, существенно сократим разницу в зарплатах женщин и мужчин, а также уменьшим региональное неравенство. На самом деле, согласно поставленной Европейским парламентом цели, минимальная зарплата уже сегодня должна была бы быть в Эстонии 900 евро. К сожалению, несмотря на усилия профсоюзов, она до сих пор всего 725 евро», – отметил Ляэнеметс.
Социал-демократы также намерены повысить пенсию по старости и ввести так называемую минимальную пенсию, которая не может быть ниже 400 евро.
Для того, чтобы люди могли свободно выбирать себе рабочее место, молодежь не покидала свои дома и предпринимательство развивалось, нужны жилые площади по доступной цене и по всей Эстонии. Социал-демократы в качестве решения видят строительство 5000 новых арендных квартир, а также создание в регионах и небольших городах 15 000 хорошо оплачиваемых рабочих мест.