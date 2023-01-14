Бывший министр обороны о возможной причастности нацистов к взрыву газопровода: подобные сообщения нельзя игнорировать

Калле Лаанет (Партия реформ), бывший министр обороны, бывший министр внутренних дел, а ныне член комиссии Рийгикогу по гособороне ответил Rus.Postimees на вопрос о том, как государствам Балтии следует реагировать на заявления, согласно которым взрывы инфраструктуры были вызваны диверсиями российских спецслужб или нацистов.

«Мы должны быть готовы ко всевозможным гибридным атакам. Это касается не только объектов нашей инфраструктуры, но и киберсреды. Наши органы безопасности учитывают это уже с лета 2021 года, когда произошла первая гибридная атака со стороны Беларуси на границе Литвы, - пояснил Лаанет. - Наплыв мигрантов в показал, что Россия применяет разные способы дестабилизации стран ЕС. Она пытается оказывать давление на членов Европейского союза и НАТО, особенно на соседние с РФ страны, чтобы вызвать волнения, недовольство внутри этих государств».