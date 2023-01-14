Сб, 14.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Бывший министр обороны о возможной причастности нацистов к взрыву газопровода: подобные сообщения нельзя игнорировать

Анастасия Тидо
, журналист
Бывший министр обороны о возможной причастности нацистов к взрыву газопровода: подобные сообщения нельзя игнорировать
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Mihkel Maripuu/Postimees

Сегодня Rus.Postimees написал, что о своей причастности к взрыву газопровода в Литве и разрушению плотины в Латвии заявили в Telegram-канале российские нацисты из группы «Русич». По мнению бывшего министра обороны Калле Лаанета, подобные заявления нельзя упускать из поля зрения, несмотря на их явную провокационность.

Калле Лаанет (Партия реформ), бывший министр обороны, бывший министр внутренних дел, а ныне член комиссии Рийгикогу по гособороне ответил Rus.Postimees на вопрос о том, как государствам Балтии следует реагировать на заявления, согласно которым взрывы инфраструктуры были вызваны диверсиями российских спецслужб или нацистов. 

«Мы должны быть готовы ко всевозможным гибридным атакам. Это касается не только объектов нашей инфраструктуры, но и киберсреды. Наши органы безопасности учитывают это уже с лета 2021 года, когда произошла первая гибридная атака со стороны Беларуси на границе Литвы, - пояснил Лаанет. - Наплыв мигрантов в показал, что Россия применяет разные способы дестабилизации стран ЕС. Она пытается оказывать давление на членов Европейского союза и НАТО, особенно на соседние с РФ страны, чтобы вызвать волнения, недовольство внутри этих государств».

Ключевые слова
Наверх