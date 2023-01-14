Сегодня Rus.Postimees написал, что о своей причастности к взрыву газопровода в Литве и разрушению плотины в Латвии заявили в Telegram-канале российские нацисты из группы «Русич». По мнению бывшего министра обороны Калле Лаанета, подобные заявления нельзя упускать из поля зрения, несмотря на их явную провокационность.
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Бывший министр обороны о возможной причастности нацистов к взрыву газопровода: подобные сообщения нельзя игнорировать
Бывший министр обороны о возможной причастности нацистов к взрыву газопровода: подобные сообщения нельзя игнорировать
Калле Лаанет (Партия реформ), бывший министр обороны, бывший министр внутренних дел, а ныне член комиссии Рийгикогу по гособороне ответил Rus.Postimees на вопрос о том, как государствам Балтии следует реагировать на заявления, согласно которым взрывы инфраструктуры были вызваны диверсиями российских спецслужб или нацистов.
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