Врача подозревают в выдаче необоснованных рецептов, а также в злоупотреблении наркотиками и получении прибыли от их продажи, пишет финский новостной портал Yle.
В Финляндии врача подозревают в торговле наркотиками
Финские власти утверждают, что врач выписывала большое количество необоснованных рецептов на препараты, классифицируемые как вещества, влияющие на центральную нервную систему.
Врач работала в городе Оулу на севере Финляндии. Как сообщает газета Helsingin Sanomat, подозреваемой является 45-летняя женщина.
Полиция считает, что большое количество этих наркотиков позже было продано на улицах дилерами. Полиция завершила расследование и передала предполагаемое преступление в прокуратуру, которая передаст дело в суд.
Деятельность закончилась летом
Согласно отчету о расследовании, врач знала, что наркотики перепродавались другим лицам. Врач также прописывала некоторые лекарства для собственного употребления.
Незаконная деятельность медика якобы велась с января 2021 года по июль 2022 года.
Врача арестовали на время следствия. Полиция также подозревает в серьезном наркопреступлении еще одного человека.