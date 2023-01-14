Сб, 14.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

В Финляндии врача подозревают в торговле наркотиками

Аймур-Яан Кескель
В Финляндии врача подозревают в торговле наркотиками
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Erik Prozes

Врача подозревают в выдаче необоснованных рецептов, а также в злоупотреблении наркотиками и получении прибыли от их продажи, пишет финский новостной портал Yle.

Финские власти утверждают, что врач выписывала большое количество необоснованных рецептов на препараты, классифицируемые как вещества, влияющие на центральную нервную систему.

Врач работала в городе Оулу на севере Финляндии. Как сообщает газета Helsingin Sanomat, подозреваемой является 45-летняя женщина.

Полиция считает, что большое количество этих наркотиков позже было продано на улицах дилерами. Полиция завершила расследование и передала предполагаемое преступление в прокуратуру, которая передаст дело в суд.

Деятельность закончилась летом

Согласно отчету о расследовании, врач знала, что наркотики перепродавались другим лицам. Врач также прописывала некоторые лекарства для собственного употребления.

Незаконная деятельность медика якобы велась с января 2021 года по июль 2022 года.

Врача арестовали на время следствия. Полиция также подозревает в серьезном наркопреступлении еще одного человека.

Ключевые слова
Наверх