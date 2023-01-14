В Финляндии врача подозревают в торговле наркотиками

Финские власти утверждают, что врач выписывала большое количество необоснованных рецептов на препараты, классифицируемые как вещества, влияющие на центральную нервную систему.

Врач работала в городе Оулу на севере Финляндии. Как сообщает газета Helsingin Sanomat, подозреваемой является 45-летняя женщина.

Полиция считает, что большое количество этих наркотиков позже было продано на улицах дилерами. Полиция завершила расследование и передала предполагаемое преступление в прокуратуру, которая передаст дело в суд.

Деятельность закончилась летом

Согласно отчету о расследовании, врач знала, что наркотики перепродавались другим лицам. Врач также прописывала некоторые лекарства для собственного употребления.

Незаконная деятельность медика якобы велась с января 2021 года по июль 2022 года.