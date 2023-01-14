В России уволили Деда Мороза за антивоенную позицию

«У Дмитрия Назарова состоялся разговор с художественным руководителем МХТ (Константином Хабенским - прим.ред.), и по результатам разговора было принято решение уволить Назарова и его жену Ольгу Васильеву», - сказал Верник.

Причиной увольнения Народного артиста стали его «публичные высказывания не только относительно СВО, но и его антироссийские настроения», сообщал ранее MK.ru.

Дмитрий Назаров занял официальный пост Главного Деда Мороза России с резиденцией в Великом Устюге в 1990 году и стал первым в истории Российской Федерации, кто сыграл эту роль.

Дмитрий Назаров верующий человек, поэтому на исполнение роли Деда Мороза, которого он считает языческим персонажем, он просил благословения у Патриарха. Глава РПЦ счел это благим делом, и в России появился первый Дед Мороз, имеющий официальное благословение.

Неизвестно, когда Назаров ушел с роли главного новогоднего героя России, так как в целом актер старался не афишировать свою работу, чтобы сохранить веру детей в сказку, однако известно, что вместо него этот пост занял актер Станислав Дружников.