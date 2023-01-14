Судя по названию жилого комплекса - Jagala kodud, микрорайон из 186 боксов рядных домов будет расположен недалеко от знаменитого водопада, в 25 минутах езды от центра Таллинна.
Строящийся в пригороде Таллинна жилой район будет находиться под видеонаблюдением
Первую очередь планируют сдать уже весной этого года. Главной изюминкой нового микрорайона застройщики называют бесплатную воду. Это, по словам девелопера проекта ASSG MAIN OÜ, будет возможно благодаря постройке на территории микрорайона своего артезианского колодца.
Также обещано, что в цену пятикомнатных двухэтажных боксов будут входить кухонная мебель, встроенные гардеробные, камин и баня.
«Весь микрорайон будет находиться под видеонаблюдением», — написано в рекламе проекта на русском языке. Надеемся, что имеются в виду установленные для безопасности жителей камеры видеонаблюдения, выполняющие охранные функции, а за частной жизнью наблюдать все-таки не будут. Кстати, в эстонской версии цель сформулирована более четко и лаконично: «Kogu piirkond on videovalve all».
Строит микрорайон дочерняя фирма девелопера - ASSG Construction OÜ. По предварительным данным, опубликованным на портале недвижимости KV.EE, цена квадратного метра жилплощади - от 2167 до 2348 евро.