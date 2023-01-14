Грузоперевозки с Россией никуда не пропали: вместо Operail за дело взялись латыши

С нынешнего года государственная железнодорожная компания Operail по требованию правительства прекратила все грузовые перевозки с Россией, уведомив об этом клиентов и партнеров всего за пару недель, однако, как известно, свято место пусто не бывает, и вот уже латвийский национальный перевозчик Latvijas Dzelzceļš («Латвийская железная дорога», LDz) взялся за осуществление грузоперевозок с Россией, используя имеющуюся в Эстонии железнодорожную инфраструктуру.

Представитель LDz заявил, что компания не получала официальной информации о планах Operail на будущее, а потому никаких комментариев по поводу российских перевозок Operail, которые потихоньку перенимает Latvijas Dzelzceļš, нет. Также, по его словам, компания не будет комментировать, куда именно доставляют грузы из Эстонии.

Представитель Eesti Raudtee сообщил, что LDz будет использовать их инфраструктуру до пограничного перехода Койдула на границе с Россией и до латвийского города Валка на границе с Эстонией, а в эстонской железнодорожной компании GoRail, принадлежащей концерну Go Group, сообщили, что также сотрудничают с латышами.

По словам главы компании Алара Пинселя, в Эстонии они оказывают латвийским предприятиям вспомогательные услуги, так как не могут взять на себя существенную долю перевозок Operail, однако при этом они ищут варианты обслуживания определенных клиентов.

По мнению министра экономики и инфраструктуры Рийны Сиккут, в идеале никто не должен пытаться заменить Operail на российском направлении, и таких перевозок, по идее, быть вообще не должно, но при этом нельзя исключать, что российские перевозки Operail, пока они не запрещены в общеевропейском масштабе, возьмет на себя кто-то другой.