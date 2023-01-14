Пандемия канула в Лету? В научно-развлекательном центре Ahhaa рекордное количество посетителей

На рекорд по числу посетителей научно-развлекательный центр Ahhaa шел уже тогда, когда в первые месяцы года все еще действовали ограничения из-за пандемии.

Член правления научного центра Ahhaa Пилви Кольк сказала, что в апреле, когда ограничения сняли, рекорд посещаемости был установлен.

Популярные выставки

По словам Кольк, есть три основные причины таких показателей. Во-первых, пандемия и снятие ковидных ограничений. Во-вторых, в прошлом году в научном центре прошло несколько успешных интерактивных выставок. Спортивная выставка показала очень хороший результат.

Третья причина заключается в том, что развлекательные центры бесплатно открыли свои двери для украинских военных беженцев. В прошлом году научный центр Ahhaa посетило около 5000 украинских военных беженцев.

С этого года украинцы больше не могут бесплатно посещать научный центр Ahhaa, но сотрудничество центра и объединений беженцев продолжается. Только в минувшие выходные научный центр принял украинских детей, для которых там была устроена рождественская вечеринка.

«Есть план продолжения этого сотрудничества, и ряд спецпроектов с украинскими беженцами», - сказал Колк.

На данный момент в научном центре Ahhaa проходит выставка, посвященная мозгу, а в мае откроется выставка умов. В ноябре в Ahhaa прибудут динозавры. Сейчас выставка с динозаврами, сделанными в Мексике, путешествует по миру, в Эстонию она приедет из Испании.

Школьные экскурсии сокращаются

В прошлом году число посетителей Центра «Ледниковый период» в поселке Экси, недалеко от Тарту, вернулось к докоронавирусному уровню, но количество школьных экскурсий немного уменьшилось после того, как пандемия утихла.