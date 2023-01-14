После того как были сняты коронавирусные ограничения, количество посетителей Ahhaa достигло беспрецедентных высот. В прошлом году более 228 000 человек побывали в Научном центре, что является рекордом по количеству посетителей.
Пандемия канула в Лету? В научно-развлекательном центре Ahhaa рекордное количество посетителей
На рекорд по числу посетителей научно-развлекательный центр Ahhaa шел уже тогда, когда в первые месяцы года все еще действовали ограничения из-за пандемии.
Член правления научного центра Ahhaa Пилви Кольк сказала, что в апреле, когда ограничения сняли, рекорд посещаемости был установлен.
Популярные выставки
По словам Кольк, есть три основные причины таких показателей. Во-первых, пандемия и снятие ковидных ограничений. Во-вторых, в прошлом году в научном центре прошло несколько успешных интерактивных выставок. Спортивная выставка показала очень хороший результат.
Третья причина заключается в том, что развлекательные центры бесплатно открыли свои двери для украинских военных беженцев. В прошлом году научный центр Ahhaa посетило около 5000 украинских военных беженцев.
С этого года украинцы больше не могут бесплатно посещать научный центр Ahhaa, но сотрудничество центра и объединений беженцев продолжается. Только в минувшие выходные научный центр принял украинских детей, для которых там была устроена рождественская вечеринка.
«Есть план продолжения этого сотрудничества, и ряд спецпроектов с украинскими беженцами», - сказал Колк.
На данный момент в научном центре Ahhaa проходит выставка, посвященная мозгу, а в мае откроется выставка умов. В ноябре в Ahhaa прибудут динозавры. Сейчас выставка с динозаврами, сделанными в Мексике, путешествует по миру, в Эстонию она приедет из Испании.
Школьные экскурсии сокращаются
В прошлом году число посетителей Центра «Ледниковый период» в поселке Экси, недалеко от Тарту, вернулось к докоронавирусному уровню, но количество школьных экскурсий немного уменьшилось после того, как пандемия утихла.
Кятрин Беляева, специалист по коммуникациям Центра «Ледниковый период», пояснила, что в период пандемии и ковидных ограничений, то есть в 2020 и 2021 годах, центр посещало около 27 000 человек в год. В прошлом году количество посетителей снова превысило 35 000 человек. Однако рекорды посещаемости, когда число посетителей было более 40 000 человек в год, были только в период после открытия, то есть в 2012 и 2013 годах.