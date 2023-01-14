Социал-демократы утвердили общий список кандидатов на выборы в Рийгикогу

«Я очень доволен и на самом деле горжусь и нашим общим списком, и окружными списками. Можно только порадоваться многогранности списка, гендерному и возрастному балансу, а также разнообразию сфер, которые представляют наши кандидаты», - сказал генеральный секретарь партии Эдуард Одинец.

Председатель партии и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, помимо общего списка, также возглавляет список кандидатов в округе Ярвамаа-Вильяндимаа. Лидер списка в округе Харьюмаа-Рапламаа - депутат Европарламента Марина Кальюранд.

Первый номер в округе Хааберсти, Кристийне и Пыхья-Таллинн – председатель парламентской комиссии по государственной обороне Раймонд Кальюлайд. Список социал-демократов в округе Кесклинн, Ласнамяэ и Пирита на выборы ведет председатель Таллиннского городского собрания Евгений Осиновский. В округе Мустамяэ и Нымме во главе списка министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут.

Первый номер в округе Хийумаа, Ляэнемаа и Сааремаа - министр окружающей среды Мадис Каллас, в округе Ляэне-Вирумаа - старейшина волости Раквере Майдо Нылвак, в округе Ида-Вирумаа – министр культуры Пирет Хартман, в Тарту – директор библиотеки Тартуского университета Криста Ару. Лидер округа Йыгевамаа и Тартумаа - бывший депутат Рийгикогу, предприниматель Каяр Лембер.