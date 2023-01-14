Пенсия минимум 1000 евро и ступенчатый налог: центристы опубликовали свою предвыборную платформу

«Повысим в течение четырех лет среднюю пенсию по старости минимум до 1000 евро, окажем поддержку предприятиям, оказавшимся в сложном положении из-за кризиса, введем ступенчатый подоходный налог, сократим очереди на лечение и построим в регионах государственное съемное жилье», - перечислил Мельдер.

«Правительство реформистов бросило семьи и предприятия, оставив их один на один со своими проблемами. У центристов есть решения существующих проблем, эффективность своих решений мы успели доказать, будучи в правительстве», - сказал Мельдер.

Актуальность предложений центристов, по словам Мельдера, подтверждает то, что их поддерживают и другие партии. «Намерение повысить среднюю пенсию до 1000 евро нашло положительный отклик и у других партий. Наше общество готово к социально справедливой системе налогообложения – к ступенчатому подоходному налогу. Мы предлагаем трехступенчатый подоходный налог, и наряду с этим установление равного минимальной зарплате безналогового минимума для всех. Для тех, чьи доходы не превышают двух средних зарплат (до 3400 евро), ставка подоходного налога должна составлять 20%, для тех, кто зарабатывает более двух средних зарплат – 30%», - пояснил Мельдер.

Работникам здравоохранения необходимо обеспечить конкурентоспособную зарплату и современные условия труда. «Направим дополнительное финансирование в здравоохранение, чтобы повысить доступность медицинской помощи и сократить очереди на лечение. Обеспечим всем жителям Эстонии медицинскую страховку, а медработникам – конкурентоспособную заработную плату, чтобы избежать оттока кадров в другие страны и вернуть тех, кто уже уехал работать за границу», - подчеркнул Мельдер.