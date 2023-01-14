Предвыборная платформа Центристской партии предусматривает пять шагов, направленных на повышение благосостояния людей. Это те моменты, на которое нынешнее правительств не обращает внимания, сказал председатель совета уполномоченных Центристской партии Тынис Мельдер.
Пенсия минимум 1000 евро и ступенчатый налог: центристы опубликовали свою предвыборную платформу
«Повысим в течение четырех лет среднюю пенсию по старости минимум до 1000 евро, окажем поддержку предприятиям, оказавшимся в сложном положении из-за кризиса, введем ступенчатый подоходный налог, сократим очереди на лечение и построим в регионах государственное съемное жилье», - перечислил Мельдер.
«Правительство реформистов бросило семьи и предприятия, оставив их один на один со своими проблемами. У центристов есть решения существующих проблем, эффективность своих решений мы успели доказать, будучи в правительстве», - сказал Мельдер.
Актуальность предложений центристов, по словам Мельдера, подтверждает то, что их поддерживают и другие партии. «Намерение повысить среднюю пенсию до 1000 евро нашло положительный отклик и у других партий. Наше общество готово к социально справедливой системе налогообложения – к ступенчатому подоходному налогу. Мы предлагаем трехступенчатый подоходный налог, и наряду с этим установление равного минимальной зарплате безналогового минимума для всех. Для тех, чьи доходы не превышают двух средних зарплат (до 3400 евро), ставка подоходного налога должна составлять 20%, для тех, кто зарабатывает более двух средних зарплат – 30%», - пояснил Мельдер.
Работникам здравоохранения необходимо обеспечить конкурентоспособную зарплату и современные условия труда. «Направим дополнительное финансирование в здравоохранение, чтобы повысить доступность медицинской помощи и сократить очереди на лечение. Обеспечим всем жителям Эстонии медицинскую страховку, а медработникам – конкурентоспособную заработную плату, чтобы избежать оттока кадров в другие страны и вернуть тех, кто уже уехал работать за границу», - подчеркнул Мельдер.
Мельдер добавил, что Эстония снова должна стать инновационным государством с растущей экономикой, где в числе приоритетов – свобода предпринимательства и государственная поддержка развития экономической среды. «Сам по себе экономический рост не может быть целью, прибыль от него должна доходить до каждой семьи. Необходимо принять пакет государственной помощи предприятиям и бизнесу объемом 1 млрд евро», - отметил он.