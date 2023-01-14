«Благосостояние = безопасность»: социал-демократы обнародовали предвыборную программу

По словам председателя партии Лаури Ляэнеметса, в центре предвыборной программы и политики социал-демократов находится человек. Акцент программы сделан на повышение доходов людей, то есть зарплат и пенсий, а также на развитие экономики, сферы образования, энергетики будущего и безопасности.

«Мы должны позаботиться о том, чтобы самая быстрая в Европе инфляция не уничтожила доходы семей и не разорила местные предприятия. Поскольку выросли цены, должны повыситься и доходы – зарплаты, пенсии и детские пособия», – сказал Ляэнеметс.

Социал-демократы также планируют добиться повышения минимальной зарплаты до 1200 евро, что, в свою очередь, по их мнению, приведет к увеличению и других зарплат, а также пенсий.

«Наш план – постепенно повысить минимальную зарплату: в 2024 году до 1000 евро, в 2025 году до 1100 евро и в 2026 году до 1200 евро», – отметил Ляэнеметс.

Социал-демократы также намерены повысить пенсию по старости: до 1200 евро, но не меньше, чем 50% средней зарплаты по стране. Также СДПЭ намерены поднять детское пособие до 150 евро на каждого ребенка.

Для поддержки экономического развития СДПЭ намерены ввести 4-дневную рабочую неделю для тех, кто учится один день в неделю.