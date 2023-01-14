Социал-демократическая партия Эстонии (СДПЭ) на прошедшем в субботу съезде в Йыхви утвердила предвыборную программу. Представители СДПЭ заявляют, что их программа исходит из принципа «Благосостояние = безопасность».
«Благосостояние = безопасность»: социал-демократы обнародовали предвыборную программу
По словам председателя партии Лаури Ляэнеметса, в центре предвыборной программы и политики социал-демократов находится человек. Акцент программы сделан на повышение доходов людей, то есть зарплат и пенсий, а также на развитие экономики, сферы образования, энергетики будущего и безопасности.
«Мы должны позаботиться о том, чтобы самая быстрая в Европе инфляция не уничтожила доходы семей и не разорила местные предприятия. Поскольку выросли цены, должны повыситься и доходы – зарплаты, пенсии и детские пособия», – сказал Ляэнеметс.
Социал-демократы также планируют добиться повышения минимальной зарплаты до 1200 евро, что, в свою очередь, по их мнению, приведет к увеличению и других зарплат, а также пенсий.
«Наш план – постепенно повысить минимальную зарплату: в 2024 году до 1000 евро, в 2025 году до 1100 евро и в 2026 году до 1200 евро», – отметил Ляэнеметс.
Социал-демократы также намерены повысить пенсию по старости: до 1200 евро, но не меньше, чем 50% средней зарплаты по стране. Также СДПЭ намерены поднять детское пособие до 150 евро на каждого ребенка.
Для поддержки экономического развития СДПЭ намерены ввести 4-дневную рабочую неделю для тех, кто учится один день в неделю.
«Образовательная система Эстонии должна быть на мировом уровне и предоставлять всем равные возможности. Нужно обеспечить прирост учителей. Для этого мы создадим для педагогов карьерную модель и установим минимальную зарплату для учителей в 130% средней зарплаты по стране», – обещает Ляэнеметс.
Также, по мнению СДПЭ, в школе должна быть обеспечена безопасная и развивающая любознательность учебная среда. При обучении детей необходимо действовать, учитывая потребности каждого ребенка. Важно также поддерживать участие детей и молодежи в кружках и спортивных секциях.
По оценке СДПЭ, для нового скачка в развитии экономики нужно более целенаправленно поддерживать науку и инновации. «Наш план предусматривает увеличение финансирования науки и инновационной деятельности до 3% ВВП за пять лет, из которых государство будет вкладывать 1%», – сказал Ляэнеметс. По его словам, необходимо добиться роста инноваций в частном секторе по всей Эстонии.
12 основных обещаний социал-демократов:
- Повысить минимальную зарплату до 1 200 евро;
- Повысить пенсию по старости до 1 200 евро, но не меньше, чем до 50 % средней зарплаты;
- Ввести 4-дневную рабочую неделю для тех, кто учится один день в неделю;
- Построить 5 000 новых квартир по всей Эстонии, увеличив финансирование государственной программы арендных квартир;
- Помочь создать в регионах 15 000 новых рабочих мест;
- Предоставить всем медицинское страхование;
- Отстаивать интересы всех семей и сделать семейные пособия более справедливыми. Повысить детское пособие до 150 евро и ввести его индексацию;
- Снизить цены на энергию;
- Сократить вырубку лесов и поддержать развитие деревообрабатывающего сектора и сохранение рабочих мест;
- Для повышения готовности к кризисам обеспечить прохождение половиной жителей Эстонии курсов гражданской обороны;
- Предложить психологическую помощь всем нуждающимся в ней и обратить особое внимание на душевное здоровье детей и молодежи;
- Обеспечить всем образование на мировом уровне.