ВИДЕО ⟩ Смотрите, как в Европу прибывают сотни единиц боевой техники США

В рамках усиления восточного фланга НАТО, эта техника направится в Литву и Польшу.

Поставка включает большое количество танков M-1 Abrams и боевых машин Bradley из боевой группы 2-й бригады 1-й кавалерийской дивизии в Форт-Худе, штат Техас.