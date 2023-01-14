Полиция обнаружила в Таллиннском порту сотни украденных в Финляндии инструментов

По словам представителя Департамента полиции и пограничной охраны Финляндии Янека Педаска, в последние месяцы в Финляндии участились кражи на строительных площадках. По информации, полученной от финской полиции, украденные инструменты могли быть вывезены из страны.

«Исходя из собранной информации, была причина проверить два транспортных средства, прибывших в Эстонию на корабле вчера в 15:30. В общей сложности пять румынских граждан, которые были знакомы друг с другом, ехали на двух автомобилях. Сотни инструментов были извлечены из одного автомобиля, который, как известно, был угнан в Финляндии», - сказал Педаск.

«Мы тесно сотрудничаем с нашими северными соседями, и вчерашний случай - отличный пример эффективного международного сотрудничества», - сказал капитан полиции Педаск.