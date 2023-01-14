Вчера в Таллиннском порту полицейские проверили два автомобиля, в которых были обнаружены украденные в Финляндии инструменты. Были задержаны пять румынских граждан.
Полиция обнаружила в Таллиннском порту сотни украденных в Финляндии инструментов
По словам представителя Департамента полиции и пограничной охраны Финляндии Янека Педаска, в последние месяцы в Финляндии участились кражи на строительных площадках. По информации, полученной от финской полиции, украденные инструменты могли быть вывезены из страны.
«Исходя из собранной информации, была причина проверить два транспортных средства, прибывших в Эстонию на корабле вчера в 15:30. В общей сложности пять румынских граждан, которые были знакомы друг с другом, ехали на двух автомобилях. Сотни инструментов были извлечены из одного автомобиля, который, как известно, был угнан в Финляндии», - сказал Педаск.
«Мы тесно сотрудничаем с нашими северными соседями, и вчерашний случай - отличный пример эффективного международного сотрудничества», - сказал капитан полиции Педаск.
«В наши дни преступность не знает границ, и сотрудничество между странами важно для того, чтобы лишить преступников ощущения безнаказанности. У нас тесный обмен информацией со странами мира и особенно частое общение - с нашими непосредственными соседями. Люди, совершившие преступления за эстонской границей, не должны думать, что отсюда у них есть удобный проезд с награбленным», - добавил он.