Партия реформ: главный вопрос выборов – как обеспечить безопасность Эстонии

«Партия реформ доказала, что мы держим Эстонию в надежных руках. Эстония в надежных руках - это безопасность и союзнические отношения, самодостаточность, экономика и предпринимательство, внешняя политика, здравоохранение и качественное образование на эстонском языке. Страна управляемая уверенной рукой», - заявила лидер партии Кая Каллас.

Глава программного комитета Март Вырклаэв добавил, что главный вопрос этих выборов - как обеспечить безопасность Эстонии. «Полномасштабная война России в Украине, начавшаяся в феврале, является самым большим вызовом нашего времени, и именно поэтому мы уделили особое внимание безопасности».

Вырклаэв добавил, что следующее правительство также должно уделить особое внимание реализации зеленой реформы, чтобы Эстония стала энергонезависимой, продолжить переход к эстонскоязычному образованию и развивать экономику Эстонии. «Партия реформ поддерживает восстановление единой системы подоходного налога, где 700 евро в месяц будут освобождены от подоходного налога для всех. Мы считаем, что пенсии должны увеличиться на 400 евро за четыре года, а средняя пенсия должна быть освобождена от подоходного налога», - сказал Вырклаэв.