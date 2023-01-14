Видео ⟩ Мать у разрушенного ракетой жилого дома в Днепре: негодяи, я вас проклинаю до седьмого поколения!

По предварительным данным из-за попадания российской ракеты в жилой дом в Днепре погибло пять человек. «В Днепре по состоянию на 18:28 пятеро погибших, 39 раненых, из них 7 - дети. Самому маленькому 3 года. 9-летняя девочка в тяжелом состоянии», - сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Погубил! За что ты его бомбил? Вы сюда приезжали, к нам в город, мы вас принимали как нормальных людей. Как нормальных родственников. Что вы сделали с моим сыном?! Негодяи! Я вас проклинаю до седьмого поколения. Будьте вы, собаки, всю жизнь прокляты всеми людьми! И мной тоже прокляты. И всеми материнскими слезами! Будьте вы прокляты!»